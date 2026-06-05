Мужчина забыл закрыть дверь и был потрясен тем, кто оказался за спиной

Вы узнаете:
- Что произошло после того, как мужчина оставил дверь открытой
- Чем опасно привыкание диких животных к человеку
- Какие болезни могут переносить лисы
Житель британского города Суиндон Филипп Скитс пережил необычный момент, который быстро привлек внимание пользователей социальных сетей. Мужчина отдыхал в гостиной с открытой дверью на террасу, когда заметил неожиданного гостя, заглядывающего в комнату из сада.
Любопытная лиса сначала осторожно осматривает территорию, а затем решается зайти внутрь дома. Об этом пишет Mirror.
Животное спокойно остановилось на полу гостиной и, по словам хозяина, выглядело так, будто пришло посмотреть телевизор вместе с ним.
"Сегодня вечером к нам заглянул гость, чтобы посмотреть телевизор", - написал Филипп в соцсети X.
Неожиданный визит
Ролик быстро стал вирусным и вызвал множество комментариев. Некоторые пользователи признались, что были очарованы поведением дикого животного. Один из комментаторов пошутил, что лиса пришла посмотреть телеканал Fox News, а другие вспомнили похожие случаи, когда лисы неожиданно оказывались в жилых домах.
Многие отметили, что животное выглядело спокойным и совершенно не боялось человека. Однако далеко не все сочли ситуацию забавной.
"Я даже затаила дыхание, наблюдая за этим. Не хотела напугать лису! Как мило", - написала одна девушка.
Предупреждение об опасности
Часть пользователей напомнила, что лисы остаются дикими животными и не должны привыкать к людям. По их словам, чрезмерное доверие к человеку может быть опасным как для самих животных, так и для окружающих.
В Королевском обществе защиты животных (RSPCA) также отмечают, что лисы редко заходят в дома, поскольку обычно избегают контакта с людьми. Если животное все же оказалось внутри помещения, специалисты рекомендуют сохранять спокойствие, закрыть лишние выходы и аккуратно направить лису к открытой двери, не создавая шума и паники.
Смотрите в видео о том, как лиса зашла в дом, чтобы посмотреть телевизор:
We had a visitor tonight, popped in to watch the television ? pic.twitter.com/DXJniuxtWL— Phillip skeates (@phillipskeates) May 29, 2026
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Об источнике: The Mirror
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