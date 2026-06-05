Мужчина забыл закрыть дверь и был потрясен тем, кто оказался за спиной

Мужчина отдыхал дома с открытой дверью, когда заметил неожиданного гостя. Необычный момент попал на видео и быстро стал вирусным в сети.

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Мужчина забыл закрыть дверь и услышал шум в доме / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что произошло после того, как мужчина оставил дверь открытой

Чем опасно привыкание диких животных к человеку

Какие болезни могут переносить лисы

Житель британского города Суиндон Филипп Скитс пережил необычный момент, который быстро привлек внимание пользователей социальных сетей. Мужчина отдыхал в гостиной с открытой дверью на террасу, когда заметил неожиданного гостя, заглядывающего в комнату из сада.

Любопытная лиса сначала осторожно осматривает территорию, а затем решается зайти внутрь дома. Об этом пишет Mirror.

видео дня

Животное спокойно остановилось на полу гостиной и, по словам хозяина, выглядело так, будто пришло посмотреть телевизор вместе с ним.

"Сегодня вечером к нам заглянул гость, чтобы посмотреть телевизор", - написал Филипп в соцсети X.

Неожиданный визит

Ролик быстро стал вирусным и вызвал множество комментариев. Некоторые пользователи признались, что были очарованы поведением дикого животного. Один из комментаторов пошутил, что лиса пришла посмотреть телеканал Fox News, а другие вспомнили похожие случаи, когда лисы неожиданно оказывались в жилых домах.

Животное спокойно остановилось на полу гостиной / Фото: скриншот с X (ранее Twitter)

Многие отметили, что животное выглядело спокойным и совершенно не боялось человека. Однако далеко не все сочли ситуацию забавной.

"Я даже затаила дыхание, наблюдая за этим. Не хотела напугать лису! Как мило", - написала одна девушка.

Предупреждение об опасности

Часть пользователей напомнила, что лисы остаются дикими животными и не должны привыкать к людям. По их словам, чрезмерное доверие к человеку может быть опасным как для самих животных, так и для окружающих.

В Королевском обществе защиты животных (RSPCA) также отмечают, что лисы редко заходят в дома, поскольку обычно избегают контакта с людьми. Если животное все же оказалось внутри помещения, специалисты рекомендуют сохранять спокойствие, закрыть лишние выходы и аккуратно направить лису к открытой двери, не создавая шума и паники.

Смотрите в видео о том, как лиса зашла в дом, чтобы посмотреть телевизор:

We had a visitor tonight, popped in to watch the television ? pic.twitter.com/DXJniuxtWL — Phillip skeates (@phillipskeates) May 29, 2026

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