Украинка завоевала золото на чемпионате Европы по шахматам и вошла в историю

Анастасия стала четвертой украинской шахматисткой в истории, завоевавшей этот престижный европейский титул.

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15-летняя львовянка Анастасия Гнатишин стала чемпионкой Европы по шахматам / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/kyivchess

Что известно:

Анастасия Гнатышин стала чемпионкой Европы по классическим шахматам

Украинка набрала 9 очков из 11 возможных

В решающем туре сыграла вничью с польской шахматисткой

Львовянка Анастасия Гнатишин завоевала титул чемпионки Европы по классическим шахматам среди женщин. 15-летняя спортсменка набрала 9 очков из 11 возможных. Об этом сообщила Федерация шахмат Киева в Facebook.

Турнир проходил в грузинском Батуми с 25 мая по 5 июня и собрал 131 участницу. Соревнования состояли из 11 туров с одним днем отдыха. Украинская шахматистка провела стабильную и результативную серию партий, что позволило ей войти в число лидеров уже в середине турнира.

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В заключительном туре украинка встречалась с польской шахматисткой Клаудией Кулонь. Для итоговой победы ей было достаточно ничьей, которую она и добилась, сохранив лидерство в турнирной таблице.

По итогам 11 туров Анастасия Гнатишин набрала 9 очков из 11 возможных. Девушка одержала 8 побед, 2 ничьи и 1 поражение.

По итогам выступления украинка также получила 215 рейтинговых очков, что существенно улучшит ее позиции в мировом рейтинге. Перед началом турнира 15-летняя львовянка занимала 233-е место в мировом рейтинге. После победы ожидается ее стремительный подъем — примерно до 17-й позиции, что станет одним из самых резких скачков в рейтинге среди молодых шахматисток.

Несмотря на юный возраст, Анастасия Гнатишин уже добилась заметных успехов на международной арене. Ранее она становилась чемпионкой Европы по рапиду, завоевала бронзовую медаль чемпионата Украины по классическим шахматам, а также успешно выступала на ряде международных турниров.

Благодаря этому результату Гнатышин стала лишь четвертой украинкой в истории, завоевавшей титул чемпионки Европы по классическим шахматам среди женщин. Ее победа стала одним из самых ярких достижений украинских шахмат последних лет.

Новости спорта

Как сообщал Главред, 24 мая Александр Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена в поединке, который проходил в Египте у пирамид в Гизе. В 11-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун и пошел в атаку. Рефери остановил бой за секунду до финального гонга, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

Также украинские спортсменки устроили молчаливый протест во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. Как сообщает Tribuna.com, во время исполнения гимнов России и Беларуси украинки надели наушники и закрыли глаза, демонстрируя несогласие с допуском спортсменок этих стран к соревнованиям.

Кроме того, украинец Александр Бондарев стал чемпионом "Формулы-4" Ближнего Востока, впервые в истории Украины завоевав титул в этой серии. В решающей гонке в Катаре пилот занял 5-е место.

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Об источнике: Федерация шахмат Киева Федерация шахмат Киева — городская общественная организация, занимающаяся развитием шахмат в столице Украины. Она организует турниры, поддерживает детско-юношеские шахматы, повышает уровень спортсменов и популяризирует шахматы среди киевлян.

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