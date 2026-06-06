Осот не боится популярных гербицидов: как избавиться от опасного сорняка

Семена осота живут 20 лет, а корни уходят на пять метров. Сорняк захватывает поля и отравляет почву. Агроном сказал, как его победить.

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Сергей Авраменко назвал сорняк, от которого почти невозможно избавиться / Коллаж: Главред, фото: скриншот

О чем рассказал Сергей Авраменко:

Сорняк разносится на тысячи километров и живуч до 20 лет

Корни осота уходят на 5 метров и отравляют другие культуры

Борьба с сорняком на пострадавших землях займет годы

Сотни тысяч гектаров украинских земель на данный момент остаются необработанными из-за минирования и боевых действий. Это привело к настоящей экологической и аграрной катастрофе — заброшенные поля массово зарастают сорняками, главным из которых стал осот розовый (полевой). О новой угрозе, которая затянется на десятилетия, рассказал доктор сельскохозяйственных наук Сергей Авраменко на своем Youtube-канале Украинский агроном.

По его словам, многие жители крупных городов могут замечать обилие белого пуха на улицах и ошибочно списывают это на тополя. Однако эксперт развенчал это заблуждение. По его словам, летний пух в таких объемах — это "парашютики" осота, несущие крошечные семена.

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"Одно крупное растение осота дает от 1000 до 1500 семян. Эта пушинка в самом низу содержит крошечную полумиллиметровую семечку, И эти семена распространяются с огромной скоростью на огромные территории. На сотни и тысячи километров этот пух разлетается по всем полям, селам и городам", — рассказал Авраменко.

Пух содержит семечки осота / скриншот

Ситуация усугубляется феноменальной живучестью сорняка. Семена осота сохраняют всхожесть в земле до 20 лет. Даже если полностью уничтожить взрослые растения, новые всходы будут атаковать участок еще долгие годы.

В первый же год семена дают мощный корень на 1,5–2 метра вглубь, зацветают и выбрасывают новые семена. На второй год корневая система разрастается до 5 метров вглубь и вширь.

Сорняк размножается даже крошечными фрагментами корней. Более того, его корни выделяют токсичные вещества, которые химически подавляют рост любых последующих культур.

Борьба с осотом - как уничтожить сорняк

По словам Авраменко, механическая обработка почвы или севооборот могут лишь частично приглушить проблему, но 100-процентного контроля они не дадут. Полностью искоренить сорняк можно только химическим путем. Но и здесь аграриев ждет ловушка.

Популярный и мощный гербицид глифосат уже не справляется с осотом. Он уничтожает только молодые всходы, но если сорняк идет от старого корня, глифосат бессилен — за годы применения растение выработало к нему стойкость.

Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Как избавиться от осота

Самым эффективным лидером против осота признано действующее вещество клопиралид (содержится в препаратах "Лонтрел", "Мастак" и др.).

Авраменко рекомендует добавлять клопиралид в баковую смесь к глифосатам при обработке полей после сбора урожая.

Критически важно проводить обработку, когда осот находится в фазе розетки. Как только сорняк начинает выбрасывать цветонос — любая химия становится малоэффективной, и время будет упущено.

Клопиралид можно использовать и как грунтовой гербицид, но избирательно — лучше всего он показывает себя в посевах зерновых культур и кукурузы.

Агроном подытожил, что мгновенной победы в этой войне с сорняками не будет. Очистить участки получится минимум через два-три года упорной работы, но из-за накопившихся в почве семян бороться с единичными всходами придется несколько лет.

Смотрите видео - Как навсегда уничтожить сорняк:

Как писал Главред, портулак на огороде знаком практически каждому дачнику. Из-за своей мясистой структуры и способности укореняться даже из маленького кусочка стебля, этот сорняк считается одним из самых трудноистребимых.

Чтобы он него избавиться, необязательно заливать участок химикатами. Гораздо эффективнее и безопаснее заняться правильной профилактикой. Лучшим средством защиты грядок эксперт называет мульчирование.

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Об источнике: YouTube-канал "Украинский агроном" YouTube-канал "Украинский агроном" - это образовательный аграрный канал с практическими советами по растениеводству от доктора сельскохозяйственных наук Сергея Авраменко, ведущего научного сотрудника Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины. Авраменко специализируется на технологии возделывания озимых зерновых культур. В этой области он проводит семинары и консультации, а в 2018 году защитил докторскую диссертацию. На канал "Украинский агроном" подписаны почти 100 тысяч человек. Опубликовано около 500 видеоматериалов. Канал ориентирован как на крупных фермеров и профессиональных агрономов, так и на обычных дачников, которые хотят понимать биологические процессы растений. Материалы разделены по удобным плейлистам: защита растений, озимые культуры, удобрение растенией, декоративные растения и другие. Сергей Авраменко живет в Харькове. Поддерживает ВСУ. С первых дней полномасшабного вторжения РФ харьковский ученый вместе с другими служителями и прихожанами протестантской церкви "Благая весть", к которой он принадлежит, помогал своим единоверцам, ушедшим добровольцами на войну. Сначала они собирали на беспилотники, а потом Авраменко организовал необычный сбор на автомобиль для своих друзей из 113-й бригады.

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