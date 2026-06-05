Как немцы защищают дом от мух: простой способ со спичечным коробком

С наступлением теплых дней многие открывают окна для проветривания, но вместе со свежим воздухом в дом часто залетают мухи, осы и пчелы. Избавиться от назойливых насекомых бывает непросто, особенно если не хочется причинять им вред.
Как избавиться от мух в доме без химии
Когда муха начинает кружить по комнате или биться о стекло, большинство людей используют стакан и лист бумаги. Однако этот способ требует сноровки и обеих рук. Немецкий портал CHIP предлагает гораздо более простой вариант — воспользоваться обычной пустой коробкой из-под спичек.
Метод работает очень просто. Достаточно аккуратно поднести открытую коробку к насекомому, которое сидит на окне или стене, накрыть его и осторожно задвинуть внутреннюю часть коробка. После этого муху, осу или пчелу можно без труда вынести на улицу и выпустить через окно.
Почему немцы используют коробок от спичек
По словам авторов метода, особенно удобно использовать большие коробки для каминных спичек. В них больше пространства, поэтому поймать крупное насекомое гораздо легче.
Главное преимущество такого способа заключается в том, что одна рука остается свободной. Это позволяет одновременно открыть окно и быстро выпустить насекомое наружу.
Именно поэтому многие жители Германии все чаще выбирают этот способ вместо традиционного стакана и бумаги.
Что помогает защитить дом от мух
Эксперты отмечают, что лучший способ борьбы с мухами — не уничтожение насекомых, а их безопасное удаление из помещения.
Чтобы мухи реже залетали в дом, рекомендуется:
- устанавливать москитные сетки на окна;
- не оставлять на столах продукты и сладости;
- регулярно выносить мусор;
- проветривать помещение в утренние и вечерние часы.
При этом если насекомое уже оказалось в квартире, коробок из-под спичек может стать настоящим спасением.
Смотрите видео о том, как избавиться от муж в доме или квартире:
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