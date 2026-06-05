Как немцы защищают дом от мух: простой способ со спичечным коробком

простой способ с коробком от спичек набирает популярность в Европе.

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С наступлением теплых дней многие открывают окна для проветривания, но вместе со свежим воздухом в дом часто залетают мухи, осы и пчелы. Избавиться от назойливых насекомых бывает непросто, особенно если не хочется причинять им вред.

Как избавиться от мух в доме без химии

Когда муха начинает кружить по комнате или биться о стекло, большинство людей используют стакан и лист бумаги. Однако этот способ требует сноровки и обеих рук. Немецкий портал CHIP предлагает гораздо более простой вариант — воспользоваться обычной пустой коробкой из-под спичек.

Метод работает очень просто. Достаточно аккуратно поднести открытую коробку к насекомому, которое сидит на окне или стене, накрыть его и осторожно задвинуть внутреннюю часть коробка. После этого муху, осу или пчелу можно без труда вынести на улицу и выпустить через окно.

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Почему немцы используют коробок от спичек

По словам авторов метода, особенно удобно использовать большие коробки для каминных спичек. В них больше пространства, поэтому поймать крупное насекомое гораздо легче.

Главное преимущество такого способа заключается в том, что одна рука остается свободной. Это позволяет одновременно открыть окно и быстро выпустить насекомое наружу.

Именно поэтому многие жители Германии все чаще выбирают этот способ вместо традиционного стакана и бумаги.

Что помогает защитить дом от мух

Эксперты отмечают, что лучший способ борьбы с мухами — не уничтожение насекомых, а их безопасное удаление из помещения.

Чтобы мухи реже залетали в дом, рекомендуется:

устанавливать москитные сетки на окна;

не оставлять на столах продукты и сладости;

регулярно выносить мусор;

проветривать помещение в утренние и вечерние часы.

При этом если насекомое уже оказалось в квартире, коробок из-под спичек может стать настоящим спасением.

Смотрите видео о том, как избавиться от муж в доме или квартире:

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