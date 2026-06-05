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Подставила азовцев и поддерживала РФ: действующая судья получила 15 лет заключения

Анна Косик
5 июня 2026, 12:55
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Судью уже задержали в Полтаве, ей грозит не только тюрьма, но и конфискация имущества.
судья предательница
Суд признал женщину виновной в государственной измене / Коллаж: Главред, фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Главное:

  • В Полтаве задержали судью, которая оказалась предательницей
  • Фигурантка дела передавала координаты Сил обороны врагу
  • Судью ждет наказание в виде лишения свободы

Впервые в Украине по материалам СБУ действующая судья получила 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества за работу на ФСБ страны-агрессора России. Об этом сообщило Управление СБ Украины в Полтавской области в Facebook.

СБУ задержала агентку российских служб в Полтаве еще в апреле 2023 года. Ею оказалась завербованная врагом председатель местного районного суда, которая "сливала" координаты Сил обороны на юге Украины.

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"По материалам дела, в начале полномасштабной войны женщина находилась в Бердянске, где в то время работала судьей горрайонного суда. После захвата портового города чиновница связалась с ФСБ и согласилась сотрудничать с российской спецслужбой", — говорится в сообщении.

Как судья помогала врагу

В марте 2022 года фигурантка дела передала россиянам данные о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" из Мариуполя в направлении Мангуша.

"Кроме того, задокументировано, как предательница рекомендовала своему куратору из ФСБ кандидатуры на должность гауляйтера Бердянска и руководителя захваченной местной больницы. Параллельно с этим злоумышленница агитировала своих коллег поддержать кремлевский режим и сотрудничать с врагом", — добавили в СБУ.

Как фигурантка оказалась в Полтаве

Летом 2022 года чиновница выехала на подконтрольную Украине территорию, где впоследствии устроилась в Полтавский райсуд. Сотрудники СБУ задержали ее в рабочем кабинете госучреждения.

"На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - пояснили в СБУ.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко также сообщил, что до вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под стражей без права залога. Она знала, что делает.

"Предательство присяги украинскому народу было сознательным выбором. Теперь пришло время отвечать. И так будет с каждым, кто в мантии или без нее работает на врага", - добавил он.

Последние новости Полтавы и области

Напомним, Главред писал, что в Полтавской области в известном аистовом гнезде звездная пара птиц Грицик и Одарка оставили своих детей. Популярные аисты таким образом перевели своих птенцов на новый этап взросления.

Ранее в РЛП "Белецковские Поймы" были задержаны два браконьера. Главные государственные инспекторы Полтавского рыбоохранного патруля обнаружили их на акватории Каменского водохранилища.

Накануне над Кременчугским водохранилищем зафиксировали смерч. Редкое природное явление наблюдали жители села Максимовка. Над водой образовалась настоящая воронка, которая спустилась с большого серого облака.

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Об источнике: Управление СБ Украины в Полтавской области

Управление СБ Украины в Полтавской области — региональный орган государственной власти и правоохранительное ведомство, подчиняющееся Президенту Украины. Оно отвечает за защиту государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности в пределах региона.

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