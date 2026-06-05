Подставила азовцев и поддерживала РФ: действующая судья получила 15 лет заключения

Судью уже задержали в Полтаве, ей грозит не только тюрьма, но и конфискация имущества.

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Суд признал женщину виновной в государственной измене / Коллаж: Главред, фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

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В Полтаве задержали судью, которая оказалась предательницей

Фигурантка дела передавала координаты Сил обороны врагу

Судью ждет наказание в виде лишения свободы

Впервые в Украине по материалам СБУ действующая судья получила 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества за работу на ФСБ страны-агрессора России. Об этом сообщило Управление СБ Украины в Полтавской области в Facebook.

СБУ задержала агентку российских служб в Полтаве еще в апреле 2023 года. Ею оказалась завербованная врагом председатель местного районного суда, которая "сливала" координаты Сил обороны на юге Украины.

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"По материалам дела, в начале полномасштабной войны женщина находилась в Бердянске, где в то время работала судьей горрайонного суда. После захвата портового города чиновница связалась с ФСБ и согласилась сотрудничать с российской спецслужбой", — говорится в сообщении.

Как судья помогала врагу

В марте 2022 года фигурантка дела передала россиянам данные о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" из Мариуполя в направлении Мангуша.

"Кроме того, задокументировано, как предательница рекомендовала своему куратору из ФСБ кандидатуры на должность гауляйтера Бердянска и руководителя захваченной местной больницы. Параллельно с этим злоумышленница агитировала своих коллег поддержать кремлевский режим и сотрудничать с врагом", — добавили в СБУ.

Как фигурантка оказалась в Полтаве

Летом 2022 года чиновница выехала на подконтрольную Украине территорию, где впоследствии устроилась в Полтавский райсуд. Сотрудники СБУ задержали ее в рабочем кабинете госучреждения.

"На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - пояснили в СБУ.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко также сообщил, что до вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под стражей без права залога. Она знала, что делает.

"Предательство присяги украинскому народу было сознательным выбором. Теперь пришло время отвечать. И так будет с каждым, кто в мантии или без нее работает на врага", - добавил он.

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Об источнике: Управление СБ Украины в Полтавской области Управление СБ Украины в Полтавской области — региональный орган государственной власти и правоохранительное ведомство, подчиняющееся Президенту Украины. Оно отвечает за защиту государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности в пределах региона.

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