В Киеве демонтировали памятник Булгакову: что будет со скандальным монументом

Основанием для демонтажа стало профессиональное заключение Украинского института национальной памяти.

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В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Памятник Булгакову передали на хранение наследнице скульптора Рапая

Основанием для демонтажа стало профессиональное заключение УИНП

Памятник писателю Михаилу Булгакову, который демонтировали в Киеве, передали на хранение наследнице скульптора Михаила Рапая по ее просьбе.

Об этом сообщили в департаменте охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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"Памятник Михаилу Булгакову, расположенный на Андреевском спуске в Киеве, демонтировали и передали на хранение наследнице скульптора Михаила Рапая. Ранее наследница обратилась в межведомственную рабочую группу по вопросам организационно-правовых мероприятий по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, с просьбой передать ей работу отца для личного хранения", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Как сообщалось, 4 июня в Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник Михаилу Булгакову. Решение о демонтаже монумента из публичного пространства столицы было принято Киевским городским советом 18 декабря 2025 года.

Основанием для демонтажа стало профессиональное заключение Украинского института национальной памяти о принадлежности объектов, посвященных российскому писателю Михаилу Булгакову, к символике российской имперской политики. Заключение подготовлено в соответствии с законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Согласно заключению, фигура Михаила Булгакова включена в перечень лиц, которых российская пропаганда использует для глорификации российской имперской политики, а связанные с ними объекты подлежат устранению из публичного пространства.

Какие памятники уже демонтировали в Украине

Ранее, как сообщал Главред, в центре Киева демонтировали памятник под аркой Дружбы народов, установленный в 1981 году и символизирующий собой воссоединение украинского и русского народов. Во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.

Как сообщалось, в Полтаве с постамента у входа в музей "Поле Полтавской битвы" был демонтирован памятник российскому царю и императору Петру I.

В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову и писателю Максиму Горькому.

Напомним, в Одессе демонтирован памятник советскому артисту и поэту Владимиру Высоцкому на Французском бульваре у здания Одесской киностудии.

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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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