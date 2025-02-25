"Имперским мифам не место": в Полтаве снесли памятник российскому царю Петру I

Решение о демонтаже было принято на основании приказа Министерства культуры.

https://glavred.info/ukraine/imperskim-mifam-ne-mesto-v-poltave-snesli-pamyatnik-rossiyskomu-caryu-petru-i-10642499.html Ссылка скопирована

В Полтаве снесли памятник российскому царю Петру I / коллаж: Главред, фото: t.me/kateryna_yamshchikova

Кратко:

Памятник сносили не за бюджетные деньги

Монумент был снят с постамента с помощью крана

В Полтаве с постамента у входа в музей "Поле Полтавской битвы" был демонтирован памятник российскому царю и императору Петру I. Об этом сообщили в эфире национального телемарафона, сюжет размещен в Facebook телеканала "Рада".

"Демонтаж памятника осуществили неравнодушные граждане без привлечения бюджетных и государственных средств", – говорится в посте. видео дня

Авторы материала отмечают, что решение о демонтаже было принято на основании приказа Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины от 31 января.

"Тогда памятник исключили из Государственного реестра недвижимых памятников, а уже на городском исполкоме приняли решение о демонтаже и очищении публичного пространства от имперских символов", – пояснил телеканал.

В сюжете показано, что в светлое время суток памятник был снят с постамента с помощью крана.

Как отметила в Telegram секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова, это "не акт вандализма, а сознательное и ответственное действие общины, которое избавляется от российских имперских маркеров".

"Несмотря на разные мнения и дискуссии, нас объединяет одно: Полтава – город с богатой украинской историей, где имперским мифам не место! Наше будущее принадлежит украинским героям и европейским фигурам! И только мы несем ответственность за пространство нашей страны, свободное от навязанных имперских символов!", - написала она.

Какие памятники уже демонтировали в Украине

Ранее, как сообщал Главред, в центре Киева демонтировали памятник под аркой Дружбы народов, установленный в 1981 году и символизирующий собой воссоединение украинского и русского народов. Во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.

Мэр города Виталий Кличко рассказал, что в столице планируют демонтировать еще около 60 памятников, барельефов, знаков, связанных с СССР и Россией.

В апреле 2022 года в Виннице демонтировали памятник российскому поэту и писателю Максиму Горькому. Постамент стоял в центральном парке несколько десятилетий. Вместо Горького, вероятно, появится памятник Николаю Леонтовичу.

В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову и писателю Максиму Горькому.

В ночь на 31 декабря 2024 года в Одессе демонтирован памятник советскому артисту и поэту Владимиру Высоцкому на Французском бульваре у здания Одесской киностудии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред