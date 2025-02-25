"Имперским мифам не место": в Полтаве снесли памятник российскому царю Петру I

Кратко:
- Памятник сносили не за бюджетные деньги
- Монумент был снят с постамента с помощью крана
В Полтаве с постамента у входа в музей "Поле Полтавской битвы" был демонтирован памятник российскому царю и императору Петру I. Об этом сообщили в эфире национального телемарафона, сюжет размещен в Facebook телеканала "Рада".
"Демонтаж памятника осуществили неравнодушные граждане без привлечения бюджетных и государственных средств", – говорится в посте.видео дня
Авторы материала отмечают, что решение о демонтаже было принято на основании приказа Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины от 31 января.
"Тогда памятник исключили из Государственного реестра недвижимых памятников, а уже на городском исполкоме приняли решение о демонтаже и очищении публичного пространства от имперских символов", – пояснил телеканал.
В сюжете показано, что в светлое время суток памятник был снят с постамента с помощью крана.
Как отметила в Telegram секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова, это "не акт вандализма, а сознательное и ответственное действие общины, которое избавляется от российских имперских маркеров".
"Несмотря на разные мнения и дискуссии, нас объединяет одно: Полтава – город с богатой украинской историей, где имперским мифам не место! Наше будущее принадлежит украинским героям и европейским фигурам! И только мы несем ответственность за пространство нашей страны, свободное от навязанных имперских символов!", - написала она.
Какие памятники уже демонтировали в Украине
Ранее, как сообщал Главред, в центре Киева демонтировали памятник под аркой Дружбы народов, установленный в 1981 году и символизирующий собой воссоединение украинского и русского народов. Во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.
Мэр города Виталий Кличко рассказал, что в столице планируют демонтировать еще около 60 памятников, барельефов, знаков, связанных с СССР и Россией.
В апреле 2022 года в Виннице демонтировали памятник российскому поэту и писателю Максиму Горькому. Постамент стоял в центральном парке несколько десятилетий. Вместо Горького, вероятно, появится памятник Николаю Леонтовичу.
В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову и писателю Максиму Горькому.
В ночь на 31 декабря 2024 года в Одессе демонтирован памятник советскому артисту и поэту Владимиру Высоцкому на Французском бульваре у здания Одесской киностудии.
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