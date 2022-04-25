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"Черных" рабочих уберут, а объект переименуют: Кличко рассказал, что будет с аркой Дружбы народов в Киеве

25 апреля 2022, 15:01

Также мэр Киева добавил, что вторую скульптурную композицию из красного гранита закроют отделочными материалами. А немногим позднее - уберут вовсе.

Арка Дружбы народов
Арка Дружбы народов / УНИАН

В Киеве уже на нынешней неделе уберут бронзовую скульптуру двух рабочих, которая была установлена в 1982 году под аркой "Дружбы народов" ‒ как знак "воссоединения Украины с Россией". Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил мер Киева Виталий Кличко.

"Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - подчеркнул градоначальник.

Впоследствии и другу, красногранитную скульптуру также будет полностью демонтируют.

"Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций. Арку из титановых листов переименуем – старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага", – говорится в тексте.

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Напомним, ранее в Киеве уже вернулись две трети жителей, несмотря на рекомендацию не спешить с возвращением, сообщил в среду, 13 апреля, мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала Рада.

"Мы ориентируемся на рекомендации военных, и они говорят, что на сегодня угроза достаточно большая, в том числе ракетных обстрелов. Еще одна угроза – идет разминирование прилегающих территорий области, где, к сожалению, несколько людей погибло в результате подрывов", – рассказал он.

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Автор: Егор Бунин
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Виталий Кличко Арка Дружбы народов новости Украины
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