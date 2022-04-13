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Несмотря на опасность в Киев уже вернулось две трети жителей - Кличко

13 апреля 2022, 19:25

Мэр отметил, что коммунальные предприятия столицы возвращается к нормальной работе, однако часть их сотрудников эвакуированы.

Виталий Кличко
Виталий Кличко призвал пока не спешить возвращаться домой / Telegram

В Киеве уже вернулись две трети жителей, несмотря на рекомендацию не спешить с возвращением, сообщил в среду, 13 апреля, мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала Рада.

"Мы ориентируемся на рекомендации военных, и они говорят, что на сегодня угроза достаточно большая, в том числе ракетных обстрелов. Еще одна угроза – идет разминирование прилегающих территорий области, где, к сожалению, несколько людей погибло в результате подрывов", – рассказал он.

Мэр отметил, что коммунальные предприятия столицы возвращается к нормальной работе, однако часть их сотрудников эвакуированы или вошли в ряды защитников Украины.

"Две трети киевлян уже вернулись, возвращаются каждый день, несмотря на рекомендации. Однако спешить не стоит: еще не все маршруты автобусов, троллейбусов работают в городе, идут проверки на блокпостах. Не будем забывать, что страна живет в условиях военного положения", - напомнил Кличко.

Кроме того, он сообщил, что в Киеве зарегистрировано 10 тысяч новых вынужденных переселенцев.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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