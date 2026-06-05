Подросток вытащил из воды речного монстра без удочки и снастей

16-летний рыбак поймал толстолобика весом около 37 кг во время ночной рыбалки. Специалисты уже рассматривают заявку на рекордный улов.

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Подросток вытащил из воды речного монстра / Коллаж Главред, фото: Facebook / Force Feed'Em Bowfishing

Вы узнаете:

Как сломанная стрела помогла поймать речного гиганта

Почему улов подростка может войти в историю рыбалки

Что обнаружили эксперты после взвешивания огромной рыбы

В американском штате Кентукки 16-летний Брейден Шоу поймал гигантского толстолобика весом 82 фунта (около 37 кг), используя сломанную стрелу. Необычный улов может принести подростку мировой рекорд среди юниоров по ловле этой рыбы из лука (боуфишинг).

Во время ночной рыбалки на реке Огайо юноша несколько раз пытался выстрелить по рыбе, несмотря на поврежденное снаряжение и постоянно отваливающийся хвостовик стрелы. Об этом пишет Outdoor Life.

видео дня

Ночная рыбалка

Подросток вместе с другом Истоном рыбачил на реке Огайо поздно ночью и уже собирался завершать вылазку, когда заметил огромного толстолобика на мелководье. К этому моменту его оборудование было сильно повреждено и осталась лишь одна стрела со сломанным хвостовиком. Несколько попыток закончились неудачей, однако юный охотник не сдался и сумел поразить рыбу, несмотря на неисправное снаряжение.

Рыбак признался, что самостоятельно поднять добычу ему было непросто / Фото: Facebook / Force Feed'Em Bowfishing

По словам Шоу, стрелять пришлось буквально удерживая стрелу рукой, поскольку хвостовик постоянно отваливался. После удачного попадания подростки с трудом затащили гигантского толстолобика на лодку. Позже рыбак признался, что самостоятельно поднять добычу ему было непросто.

Какой вес рыбы

Поскольку улов был сделан около 3:30 утра, сертифицированные весы в округе уже не работали. Рыбу пришлось отвезти домой и только утром доставить в специализированный пункт приема инвазивных карпов в городе Эддивилл.

Официальный вес составил 82 фунта / Фото: Facebook / Force Feed'Em Bowfishing

Там официальный вес составил 82 фунта, что позволило претендовать на новый мировой и рекорд штата среди юниоров. Для подтверждения достижения заявка уже была направлена в Американскую ассоциацию лучников-рыболовов.

Может ли улов стать новым мировым рекордом

Сейчас действующий молодежный мировой рекорд принадлежит другому жителю Кентукки - Лэндону Конели, который всего за несколько дней до этого поймал толстолобика весом 86 фунтов 6 унций (примерно 39 кг). Специалисты организации проверяют документы и параметры улова Брейдена, после чего вынесут окончательное решение.

Смотрите в видео о том, как проходило взвешивание большой рыбы:

Ранее Главред писал о том, что братья вытащили огромную рыбу, которую называют "сокровищем морей". Южный голубой тунец весом 107,5 кг стал уловом всей жизни для трех братьев из Австралии. История быстро привлекла внимание любителей рыбалки.

Также сообщалось о том, что мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг. Юный рыбак из США вытащил огромную рыбу, которая едва не стала новым рекордом штата. Мальчику пришлось звать на помощь.

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