Что заставит Путина пойти на переговоры: политолог назвал главный фактор

Эксперт отметил, что в информационном пространстве РФ уже неоднократно пытались навязать тезис о том, что "проиграть украинцам — это не поражение".

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Что может заставить Путина пойти на переговоры / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Путин стремится войти в историю благодаря "победе"

Москва хочет представить окончание войны как успех

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В последние недели тема возможного завершения войны вновь выходит на первый план в мировой политике. Западные столицы все активнее обсуждают поиск реальных механизмов прекращения боевых действий, а Киев подчеркивает "окно возможностей" для дипломатии до зимы. На этом фоне Москва продолжает демонстрировать жесткую позицию, одновременно оставляя пространство для сигналов, которые могут свидетельствовать о готовности к компромиссам.

В интервью Главреду политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил, что может стать тем фактором, который заставит российского президента согласиться на переговоры.

"Во-первых, Путин хочет войти в историю. Правда, он уже вляпался, но именно с исторической точки зрения он оценивает эти вещи. Очевидно, для выхода ему нужна какая-то картинка даже не победы, а "победы". Россияне хотят как можно скорейшего завершения войны, но однозначно с ощущением победы, потому что россияне, мол, не могут проигрывать", — подчеркнул Чаленко.

Эксперт обратил внимание, что в российском информационном пространстве уже неоднократно пытались навязать тезис о том, что "проиграть украинцам — это не проигрыш", ведь украинцы якобы "такие же россияне". Подобные аргументы использовали и пропагандисты, и отдельные олигархи.

По мнению Чаленко, даже отсутствие требования возвращения к границам 1991 года может быть представлено Кремлем как "фактическое территориальное приобретение". Дополнительным инструментом для создания образа "победы" является риторика российских чиновников о войне с "56 странами", что позволяет Москве представлять себя как государство, которое "выстояло против всего мира".

"Главное — достучаться до Путина в том, что нужно сворачивать войну. И чтобы это было не просто мнение, например, Козака или еще какого-то отдельного топ-чиновника, а общая позиция властной вертикали", — подытожил политолог.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, в Киеве считают, что предыдущие попытки мирных переговоров с участием США не дали результата, и Владимир Путин все больше склоняется к продолжению войны с максималистскими требованиями. Украинская сторона заявляет о полном застое дипломатического процесса и отсутствии прогресса со стороны Москвы. Позиция России остается неизменной – никаких компромиссов без уступок со стороны Киева.

Новое препятствие для мирного урегулирования возникло после заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который считает, что план ударов ВСУ по территории России делает переговоры невозможными. Кремль готов продолжать "спецоперацию" без мирных переговоров и требует вывода ВСУ из Донбасса как условие для диалога.

Как ранее сообщал Главред, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил временное приостановление трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США из-за отсутствия прогресса. В то же время Вашингтон остается открытым для возвращения в процесс, если появятся реальные перспективы для успешных договоренностей.

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О личности: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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