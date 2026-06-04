Когда и где может состояться встреча Зеленского и Путина — назван важный нюанс

Политолог считает, что возможные переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться только на этапе согласования условий деэскалации.

https://glavred.info/war/kogda-i-gde-mozhet-sostoyatsya-vstrecha-zelenskogo-i-putina-nazvan-vazhnyy-nyuans-10770503.html Ссылка скопирована

Мирные переговоры — когда и где может состояться встреча Зеленского и Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Чаленко:

Путин избегает встречи с Зеленским и затягивает переговоры

Переговоры лидеров возможны только на этапе деэскалации

Киев предлагает различные форматы встреч, но РФ отказывается

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором предложил российскому диктатору и военному преступнику встретиться лично для завершения войны. О том, насколько такая встреча выглядит реалистичной и может ли она быть результативной, в эксклюзивном комментарии Главреду рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Он напомнил, что Украина последовательно выступает за проведение встречи на высшем уровне. В то же время, по его словам, позиция России относительно такого формата постоянно меняется: сначала Владимир Путин допускает возможность переговоров в третьей стране, а впоследствии представители Кремля уточняют, что такая встреча возможна только после полного согласования всех вопросов и фактического завершения переговорного процесса. По мнению эксперта, это свидетельствует о стремлении российской стороны затягивать обсуждение этой темы.

видео дня

"Понятно, что ни Зеленский, ни другой представитель Украины не поедет ни в Москву, ни в условный Минск. Но обратите внимание, что сейчас актуализируются различные площадки. Например, заявление Петера Мадяра, который предложил Венгрию. При прежней власти Орбана, думаю, Венгрия была бы не очень подходящим местом для таких переговоров. Сейчас, учитывая последние политические изменения, почему бы и нет. Точно так же Турция, Азербайджан и многие другие точки, где можно было бы организовать такую встречу. Но де-факто Путин избегает встречи с Зеленским. Поэтому если такая встреча и состоится, я думаю, что это будет во время финализации условий, по крайней мере условий деэскалации", — отметил он.

Чаленко также отметил, что в случае реализации сценария, подобного корейскому, встреча лидеров может вообще не состояться, а достигнутые договоренности могут быть оформлены на уровне военного руководства. Он считает, что главным препятствием остается позиция России, которая продолжает настаивать на своих ультимативных требованиях, в частности по территориальным вопросам. Если же Москва откажется от такого подхода, на техническом уровне станет возможным согласование дальнейших шагов по деэскалации.

"Зачем нужна встреча Зеленского и Путина? Украина видит в этом возможность обойти тупик, который сейчас существует на техническом уровне и из-за которого не происходят дальнейшие встречи в трехстороннем формате. Поэтому здесь нужно понимать важность этой встречи. Это не просто сигнал о завершении. Я думаю, лучшим сигналом о завершении войны был бы, например, самолет Трампа, приземляющийся в Борисполе или где-либо еще. Это показало бы реальное возвращение безопасности", — сказал он.

Подводя итог, политолог подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет предлагать проведение переговоров на высоком уровне в двустороннем, трехстороннем или четырехстороннем формате. Он напомнил, что ранее также рассматривалась возможность привлечения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, Киев предлагает различные варианты переговорного процесса, однако именно Россия отказывается от большинства таких инициатив.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, в Киеве считают, что предыдущие попытки мирных переговоров с участием США не дали результата, и Владимир Путин все больше склоняется к продолжению войны с максималистскими требованиями. Украинская сторона заявляет о полном застое дипломатического процесса и отсутствии прогресса со стороны Москвы. Позиция России остается неизменной – никаких компромиссов без уступок со стороны Киева.

Новое препятствие для мирного урегулирования возникло после заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который считает, что план ударов ВСУ по территории России делает переговоры невозможными. Кремль готов продолжать "спецоперацию" без мирных переговоров и требует вывода ВСУ из Донбасса как условие для диалога.

Как ранее сообщал Главред, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил временное приостановление трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США из-за отсутствия прогресса. В то же время Вашингтон остается открытым для возвращения в процесс, если появятся реальные перспективы для успешных договоренностей.

Другие новости:

О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред