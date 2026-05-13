Путин и Зеленский больше не видят смысла в продолжении мирных переговоров под эгидой США

В Киеве считают, что предыдущие попытки дипломатического урегулирования не принесли никаких результатов.

https://glavred.info/politics/putin-i-zelenskiy-bolshe-ne-vidyat-smysla-v-prodolzhenii-mirnyh-peregovorov-pod-egidoy-ssha-10764266.html Ссылка скопирована

Мирные переговоры США зашли в тупик / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem

Главное из новости:

Мирные переговоры США по войне в Украине фактически остановились

Кремль делает ставку на силовое давление

Киев не видит прогресса со стороны США

видео дня

Украина и Россия фактически утратили интерес к мирным переговорам с участием США, несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона. Источники Financial Times, знакомые с позициями сторон, говорят о полном застое дипломатического процесса и минимальных шансах на его возобновление.

По информации собеседников FT, Владимир Путин все больше склоняется к продолжению войны и расширению требований. Один из них передает его позицию без изменений:

"Я настаивал на том, чтобы он закончил на нынешних линиях фронта. Он постоянно говорит: "Нет, я не могу идти на компромисс в этом вопросе".

Другой источник описывает логику Кремля так:

"Он не возьмет Запорожье, он не возьмет Донбасс, он не возьмет Херсон. Но помните, что план всегда заключался в том, чтобы взять Киев. Задача поставлена и должна быть выполнена... Они говорят ему, что украинцы сопротивляются, их фронт рушится, и у них закончились люди".

Как Киев оценивает переговоры

В Киеве признают, что дипломатические попытки не дали никакого результата. Один из украинских чиновников прямо заявил:

"Американская сторона не добилась никакого прогресса со стороны России".

По данным FT, украинская сторона разочарована неспособностью США добиться от Кремля хотя бы минимального смягчения позиций. В столице считают, что процесс фактически остановился.

Москва же настаивает, что диалог возможен только при условии уступок Киева в отношении Донбасса. Европейские дипломаты также не видят признаков реальной готовности РФ к компромиссам. Один из них подчеркивает:

"Правда заключается в том, что Россия все еще пытается добиться победы на поле боя, придерживаясь своих максималистских требований. Действия России явно противоречат любой предполагаемой готовности к переговорам".

Трамп говорит о прогрессе, но стороны не верят

Президент США Дональд Трамп продолжает заявлять о продвижении вперед.

"Мы каждый день приближаемся к соглашению", — заявлял он.

Однако, как отмечает FT, в Киеве и Москве эти слова не находят подтверждения. Контакты с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером продолжаются, но прорыва они не принесли.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Financial Times Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред