Путин и Зеленский больше не видят смысла в продолжении мирных переговоров под эгидой США

Главное из новости:
- Мирные переговоры США по войне в Украине фактически остановились
- Кремль делает ставку на силовое давление
- Киев не видит прогресса со стороны США
Украина и Россия фактически утратили интерес к мирным переговорам с участием США, несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона. Источники Financial Times, знакомые с позициями сторон, говорят о полном застое дипломатического процесса и минимальных шансах на его возобновление.
По информации собеседников FT, Владимир Путин все больше склоняется к продолжению войны и расширению требований. Один из них передает его позицию без изменений:
"Я настаивал на том, чтобы он закончил на нынешних линиях фронта. Он постоянно говорит: "Нет, я не могу идти на компромисс в этом вопросе".
Другой источник описывает логику Кремля так:
"Он не возьмет Запорожье, он не возьмет Донбасс, он не возьмет Херсон. Но помните, что план всегда заключался в том, чтобы взять Киев. Задача поставлена и должна быть выполнена... Они говорят ему, что украинцы сопротивляются, их фронт рушится, и у них закончились люди".
Как Киев оценивает переговоры
В Киеве признают, что дипломатические попытки не дали никакого результата. Один из украинских чиновников прямо заявил:
"Американская сторона не добилась никакого прогресса со стороны России".
По данным FT, украинская сторона разочарована неспособностью США добиться от Кремля хотя бы минимального смягчения позиций. В столице считают, что процесс фактически остановился.
Москва же настаивает, что диалог возможен только при условии уступок Киева в отношении Донбасса. Европейские дипломаты также не видят признаков реальной готовности РФ к компромиссам. Один из них подчеркивает:
"Правда заключается в том, что Россия все еще пытается добиться победы на поле боя, придерживаясь своих максималистских требований. Действия России явно противоречат любой предполагаемой готовности к переговорам".
Трамп говорит о прогрессе, но стороны не верят
Президент США Дональд Трамп продолжает заявлять о продвижении вперед.
"Мы каждый день приближаемся к соглашению", — заявлял он.
Однако, как отмечает FT, в Киеве и Москве эти слова не находят подтверждения. Контакты с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером продолжаются, но прорыва они не принесли.
Вас может заинтересовать:
- Украина предложила Путину продлить перемирие после 11 мая — Сибига
- Ермак может оказаться под стражей: ВАКС назначит ему меру пресечения
- Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за эту идею
Об источнике: Financial Times
Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред