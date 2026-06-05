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100 долларов исчезли после обмена валюты: украинка обвинила ПриватБанк в воровстве

Сергей Кущ
5 июня 2026, 22:05
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Наибольшее недовольство у нее вызвали неоднократные изменения сроков возврата средств со стороны банка.
Клиенты ПриватБанка остаются без денег при обмене валют
Клиенты ПриватБанка остаются без денег при обмене валют / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ключевые факты:

  • Клиентка не получила деньги после сбоя обмена валюты
  • ПриватБанк несколько раз переносил сроки возврата средств
  • Спустя неделю после операции деньги не вернули

Клиентка ПриватБанка заявила о проблеме с возвратом средств после неудачной операции обмена валюты через терминал самообслуживания в Виннице. По ее словам, банк уже несколько раз переносил сроки рассмотрения обращения, а деньги до сих пор не вернули.

Соответствующую жалобу женщина оставила на портале Минфин.

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По словам клиентки, инцидент произошел 28 мая 2026 года по адресу: Винница, улица Хмельницкое шоссе, 23. Во время обмена валюты через терминал самообслуживания она внесла 100 долларов США для получения наличных гривен.

Однако операция завершилась ошибкой.

"Я внесла 100 долларов США для получения наличных гривен, однако аппарат выдал чек с ошибкой и средства не вернул", — сообщила клиентка.

Наибольшее недовольство у нее вызвали неоднократные изменения сроков возврата средств со стороны банка.

По ее словам, первоначально в чеке было указано, что деньги автоматически вернутся на карту в течение 30 минут. Когда этого не произошло, сотрудники банка сообщили о необходимости ожидать до трех суток.

После истечения этого срока клиентке назвали новый срок — пять суток, а затем сообщили о продлении рассмотрения обращения до семи дней.

"Банк просто постоянно переносит сроки в одностороннем порядке", — возмутилась она.

Женщина также отметила, что терминал расположен непосредственно в здании отделения ПриватБанка в центре Винницы, поэтому, по ее мнению, проверить наличие средств и провести инкассацию можно было значительно быстрее.

"Никаких объективных причин для такой задержки нет. Этот терминал расположен в самом центре города, непосредственно в здании отделения ПриватБанка", — подчеркнула клиентка.

По ее мнению, столь длительное ожидание выглядит как необоснованное удержание принадлежащих ей средств.

На момент обращения, 3 июня, деньги на счет так и не поступили, несмотря на то, что сроки, озвученные банком ранее, уже истекли.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Клиенты ПриватБанка часто жалуются на длительные сроки рассмотрения проблем, связанных с транзакциями, что подтверждается масштабными трудностями при возврате средств. Банковские комиссии и задержки становятся частой темой среди пользователей. Это подогревает обеспокоенность клиентов.

Как ранее сообщал Главред, военный пожаловался на неуважение и задержки со стороны ПриватБанка при работе с его счетами. Обращения военных и других клиентов не всегда получают оперативный ответ. Это подчеркивает системные проблемы в сервисе.

3 июня 2026 года пострадавшие клиенты сообщали, что незакрытые операции привели к блокировке средств и отсутствию доступа к финансам. Задержки в возврате денег создают финансовые трудности для граждан. Жалобы клиентов усиливаются из-за нехватки пояснений от банка.

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Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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