Врачи не смогли спасти: в Киеве возросло число жертв "голосеевского стрелка"

Кратко:
- В Киеве увеличилось число жертв теракта в Голосеевском районе
- В больнице умер мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии
- Общее число погибших возросло до 7 человек
В Киеве выросло количество погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе. В больнице умер мужчина, за жизнь которого боролись врачи. Подробности раскрыл мэр столицы Виталий Кличко.
"По информации медиков, в больнице умер мужчина, раненый стрелком в Голосеевском районе. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось", - написал он.
Кличко добавил, что сейчас в больницах столицы находятся семеро раненых в Голосеевском районе, один из них - ребенок. Четверо пострадавших находятся в реанимации, двое — в отделении политравмы. Врачи оказывают всем раненым необходимую медицинскую помощь.
В результате стрельбы в Голосеевском районе на данный момент погибли семь человек.
Теракт в Киеве 18 апреля - что известно
Как писал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям. Полиция проводила спецоперацию по задержанию преступника.
Известно, что злоумышленник расстрелял людей из автоматического оружия. В этот момент в квартире, где он зарегистрирован, возник пожар. Мужчина забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. В ходе штурма стрелок был убит.
СМИ писали о том, что стрелка зовут Васильченко Дмитрий Васильевич, дата рождения – 21.04.1968. Мужчина родился в Москве, имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, затем – в Голосеевском районе Киева.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что стрельбу в Киеве устроил 58-летний уроженец Москвы. Мужчина использовал зарегистрированное оружие.
Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.
О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред