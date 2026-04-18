Террориста взяли штурмом: в КОРД раскрыли детали ликвидации "киевского стрелка"

Главное:
- У силовиков практически не было времени: нападавший не выходил на контакт
- После убийства заложника было принято решение о силовом варианте
Операция по освобождению людей, захваченных вооружённым злоумышленником в супермаркете Голосеевского района Киева, проходила в крайне напряжённых условиях и требовала мгновенных решений.
Как сообщается со ссылкой на бойца спецподразделения КОРД, у силовиков практически не было времени: нападавший не выходил на контакт и не выдвигал никаких требований, что усложняло переговорный процесс.
После того как один из заложников был убит, было принято решение о силовом варианте — штурме. Во время операции преступник оказал сопротивление, и, учитывая угрозу для других людей, его ликвидировали.
По имеющейся информации, действия спецподразделения были чёткими и скоординированными — среди заложников и силовиков обошлось без погибших и раненых.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах. В Киеве, в Голосеевском районе, посреди дня произошла стрельба.
Позднее стали известны подробности стрельбы в Киеве. Злоумышленник расстрелял людей из автоматического оружия.
Напомним, Главред писал о том, что появились новые подробности о стрельбе в Киеве. Число погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева возросло.
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка.
