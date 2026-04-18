Террориста взяли штурмом: в КОРД раскрыли детали ликвидации "киевского стрелка"

У силовиков практически не было времени: нападавший не выходил на контакт и не выдвигал никаких требований.

Бойцы КОРД ликвидировали террориста / Коллаж Главред, фото NV

Операция по освобождению людей, захваченных вооружённым злоумышленником в супермаркете Голосеевского района Киева, проходила в крайне напряжённых условиях и требовала мгновенных решений.

Как сообщается со ссылкой на бойца спецподразделения КОРД, у силовиков практически не было времени: нападавший не выходил на контакт и не выдвигал никаких требований, что усложняло переговорный процесс.

После того как один из заложников был убит, было принято решение о силовом варианте — штурме. Во время операции преступник оказал сопротивление, и, учитывая угрозу для других людей, его ликвидировали.

По имеющейся информации, действия спецподразделения были чёткими и скоординированными — среди заложников и силовиков обошлось без погибших и раненых.

Об источнике: Национальная полиция Украины

