Что известно о личности "киевского стрелка": соседи раскрыли неожиданные детали

Соседи рассказали о личности "киевского стрелка"

Мужчина, открывший стрельбу и взявший людей в заложники в Голосеевском районе Киева, не вызывал у соседей никаких подозрений.

Одна из жительниц дома охарактеризовала его как спокойного и воспитанного человека.

Соседка по имени Анна рассказала журналистам, что знала его лишь поверхностно, но сразу узнала на видео с места происшествия в супермаркете. По её словам, он выглядел обычным, сдержанным человеком, всегда вежливо здоровался, носил рюкзак и не стремился к общению.

"Он такой, дядя интеллигентный. Никогда не скажешь, что он какой-то там бандюк. Всегда с рюкзаком... всегда поздоровается. Особо с людьми не общался – поздоровался и пошел", – рассказала киевлянка.

Женщина также отметила, что мужчина жил один — квартиру он приобрёл около десяти лет назад, и семьи у него, по её данным, не было. Она предполагает, что в район он мог переехать уже после начала боевых действий на востоке Украины.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах. В Киеве, в Голосеевском районе, посреди дня произошла стрельба.

Позднее стали известны подробности стрельбы в Киеве. Злоумышленник расстрелял людей из автоматического оружия.

Напомним, Главред писал о том, что появились новые подробности о стрельбе в Киеве. Число погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева возросло.

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

