Что известно о личности "киевского стрелка": соседи раскрыли неожиданные детали

Важное:
- Соседи говорят о злоумышленнике как о спокойном и воспитанном человеке
- Мужчина жил один — квартиру он приобрёл около десяти лет назад
Мужчина, открывший стрельбу и взявший людей в заложники в Голосеевском районе Киева, не вызывал у соседей никаких подозрений.
Одна из жительниц дома охарактеризовала его как спокойного и воспитанного человека.
Соседка по имени Анна рассказала журналистам, что знала его лишь поверхностно, но сразу узнала на видео с места происшествия в супермаркете. По её словам, он выглядел обычным, сдержанным человеком, всегда вежливо здоровался, носил рюкзак и не стремился к общению.
"Он такой, дядя интеллигентный. Никогда не скажешь, что он какой-то там бандюк. Всегда с рюкзаком... всегда поздоровается. Особо с людьми не общался – поздоровался и пошел", – рассказала киевлянка.
Женщина также отметила, что мужчина жил один — квартиру он приобрёл около десяти лет назад, и семьи у него, по её данным, не было. Она предполагает, что в район он мог переехать уже после начала боевых действий на востоке Украины.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах. В Киеве, в Голосеевском районе, посреди дня произошла стрельба.
Позднее стали известны подробности стрельбы в Киеве. Злоумышленник расстрелял людей из автоматического оружия.
Напомним, Главред писал о том, что появились новые подробности о стрельбе в Киеве. Число погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева возросло.
Больше новостей:
- Расстрел Ганула в Одессе: в полиции раскрыли три основные версии убийства
- Девять пуль для Портнова: СМИ узнали детали расстрела экс-замглавы АП Януковича
- Расстрел полковника СБУ: в The Guardian узнали, кто стоит за громким убийством
