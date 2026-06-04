Крым трясло от взрывов: дроны атаковали несколько аэродромов, что известно

Кратко:
- Ночью Крым атаковали беспилотники
- Взрывы зафиксировали возле нескольких аэродромов
- Из-за атаки ограничили движение по Крымскому мосту
В ночь на 4 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Местные жители сообщали о работе ПВО и взрывах вблизи нескольких военных аэродромов. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" и партизанское движение "Атеш".
В частности, известно, что около 23:44 в центре Симферополя был слышен взрыв. Также поступала информация о возможном попадании в районе российской воинской части.
Впоследствии взрывы и стрельбу зафиксировали возле военных аэродромов "Гвардейское", "Бельбек", "Кача" и "Саки".
Позже так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку и заявил, что ПВО якобы сбила 7 беспилотников.
Кроме того, временно приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту.
Водителей и пассажиров, находящихся на мосту или в зоне обзора, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.
"Упадет" ли когда-нибудь Крымский мост
Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что Крымский мост остается важным как с военной, так и с психологической точки зрения.
По его словам, Крымский мост уже поврежден и в некоторых местах дырявый.
"Это уязвимое место, но он также оказывает огромное психологическое воздействие. И пока этот мост стоит, даже после того, как мир наконец-то как-то согласуют, он будет препятствием для Украины в возможности выходить в Азовское море. Итак, этот мост рано или поздно рухнет, я это так себе представляю", — подчеркнул генерал.
Крым - последние новости
Ранее бойцы СБУ поразили три корабля российского флота и повредили критическую военную инфраструктуру в Крыму, включая радиолокационные станции и нефтебазы, что значительно ослабило обороноспособность полуострова.
Также бойцы ГУР нанесли точные удары по двум крупным десантным кораблям российского Черноморского флота в Севастопольской бухте, выведя их из строя и усилив морскую уязвимость оккупантов.
Как сообщал Главред, оккупанты усиливают оборону Крыма массовым минированием побережья, в том числе вооруженными заграждениями на пляжах и в море, чтобы предотвратить высадку украинского десанта.
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О персоне: Бен Ходжес
Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.
В настоящее время он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.
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