Крым трясло от взрывов: дроны атаковали несколько аэродромов, что известно

Возможно попадание в районе российской воинской части.

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Атака дронов на Крым / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Ночью Крым атаковали беспилотники

Взрывы зафиксировали возле нескольких аэродромов

Из-за атаки ограничили движение по Крымскому мосту

В ночь на 4 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Местные жители сообщали о работе ПВО и взрывах вблизи нескольких военных аэродромов. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" и партизанское движение "Атеш".

В частности, известно, что около 23:44 в центре Симферополя был слышен взрыв. Также поступала информация о возможном попадании в районе российской воинской части.

видео дня

Впоследствии взрывы и стрельбу зафиксировали возле военных аэродромов "Гвардейское", "Бельбек", "Кача" и "Саки".

Позже так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку и заявил, что ПВО якобы сбила 7 беспилотников.

Кроме того, временно приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту.

Водителей и пассажиров, находящихся на мосту или в зоне обзора, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Аэродромы в Крыму / Инфографика: Главред

"Упадет" ли когда-нибудь Крымский мост

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что Крымский мост остается важным как с военной, так и с психологической точки зрения.

По его словам, Крымский мост уже поврежден и в некоторых местах дырявый.

"Это уязвимое место, но он также оказывает огромное психологическое воздействие. И пока этот мост стоит, даже после того, как мир наконец-то как-то согласуют, он будет препятствием для Украины в возможности выходить в Азовское море. Итак, этот мост рано или поздно рухнет, я это так себе представляю", — подчеркнул генерал.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крым - последние новости

Ранее бойцы СБУ поразили три корабля российского флота и повредили критическую военную инфраструктуру в Крыму, включая радиолокационные станции и нефтебазы, что значительно ослабило обороноспособность полуострова.

Также бойцы ГУР нанесли точные удары по двум крупным десантным кораблям российского Черноморского флота в Севастопольской бухте, выведя их из строя и усилив морскую уязвимость оккупантов.

Как сообщал Главред, оккупанты усиливают оборону Крыма массовым минированием побережья, в том числе вооруженными заграждениями на пляжах и в море, чтобы предотвратить высадку украинского десанта.

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О персоне: Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

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