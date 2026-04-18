Под ударом три корабля РФ и не только: СБУ провели дерзкую операцию в Крыму, детали

СБУ сообщает об успешной спецоперации в Крыму, в результате которой были нанесены удары по российским военным кораблям и объектам военной инфраструктуры.

СБУ поразила три корабля РФ и не только — подробности операции

Бойцы ЦСО "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли комплексный удар по временно оккупированному Россией Крыму. В результате атаки известно о поражении трех кораблей российского флота и ударах по логистике и РЛС врага. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели операцию на временно оккупированной территории Крыма, в ходе которой было поражено сразу несколько российских военных кораблей, в частности большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также еще одно судно неустановленного типа.

Также сообщается о вероятном поражении российского противодиверсионного катера проекта 21980 "Грачонок".

Кроме того, дроны СБУ повредили элементы военной инфраструктуры, в частности блок антенн коммуникационной системы "Дельфин", радиолокационную станцию МР-10М1 "Мыс-М1", а также резервуары с топливом на нефтебазе "Югторсан".

"СБУ системно и последовательно уничтожает врага по всей линии фронта, включая временно оккупированный Крым. Воины Службы снижают боеспособность флота, целенаправленно подрывают логистику и лишают противника возможности полноценно использовать полуостров в качестве военной базы. Каждое поражение кораблей и критической инфраструктуры имеет накопительный эффект и напрямую влияет на способность РФ вести войну. Эта работа не остановится: интенсивность и глубина операций СБУ будут только расти, пока враг не утратит возможность действовать на украинской территории", — говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли успешный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Детали и последствия этой атаки озвучил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

Также до этого Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало об уничтожении пусковой установки гиперзвуковых ракет "Циркон" на территории оккупированного полуострова.

Кроме того, 16 февраля пресс-служба ГУР сообщила, что бойцы спецподразделения ГУР поразили десантный катер российских войск и элементы их системы противовоздушной обороны в Крыму.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

