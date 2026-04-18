Под ударом три корабля РФ и не только: СБУ провели дерзкую операцию в Крыму, детали

Юрий Берендий
18 апреля 2026, 14:24обновлено 18 апреля, 14:59
СБУ сообщает об успешной спецоперации в Крыму, в результате которой были нанесены удары по российским военным кораблям и объектам военной инфраструктуры.
Под ударом три корабля РФ и не только: СБУ провели дерзкую операцию в Крыму, детали
СБУ поразила три корабля РФ и не только — подробности операции / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

  • В Крыму поражено 3 корабля российского флота
  • Также, вероятно, был поражен российский противодиверсионный катер

Бойцы ЦСО "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли комплексный удар по временно оккупированному Россией Крыму. В результате атаки известно о поражении трех кораблей российского флота и ударах по логистике и РЛС врага. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели операцию на временно оккупированной территории Крыма, в ходе которой было поражено сразу несколько российских военных кораблей, в частности большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также еще одно судно неустановленного типа.

Также сообщается о вероятном поражении российского противодиверсионного катера проекта 21980 "Грачонок".

Кроме того, дроны СБУ повредили элементы военной инфраструктуры, в частности блок антенн коммуникационной системы "Дельфин", радиолокационную станцию МР-10М1 "Мыс-М1", а также резервуары с топливом на нефтебазе "Югторсан".

"СБУ системно и последовательно уничтожает врага по всей линии фронта, включая временно оккупированный Крым. Воины Службы снижают боеспособность флота, целенаправленно подрывают логистику и лишают противника возможности полноценно использовать полуостров в качестве военной базы. Каждое поражение кораблей и критической инфраструктуры имеет накопительный эффект и напрямую влияет на способность РФ вести войну. Эта работа не остановится: интенсивность и глубина операций СБУ будут только расти, пока враг не утратит возможность действовать на украинской территории", — говорится в сообщении.

Удары по Крыму — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли успешный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Детали и последствия этой атаки озвучил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

Также до этого Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало об уничтожении пусковой установки гиперзвуковых ракет "Циркон" на территории оккупированного полуострова.

Кроме того, 16 февраля пресс-служба ГУР сообщила, что бойцы спецподразделения ГУР поразили десантный катер российских войск и элементы их системы противовоздушной обороны в Крыму.

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Лавров сделал громкое заявление по возобновлению переговоров с Украиной - детали

Лавров сделал громкое заявление по возобновлению переговоров с Украиной - детали

14:33Война
Под ударом три корабля РФ и не только: СБУ провели дерзкую операцию в Крыму, детали

Под ударом три корабля РФ и не только: СБУ провели дерзкую операцию в Крыму, детали

14:24Война
Силы обороны поразили сразу четыре важных объекта РФ: детали мощной операции

Силы обороны поразили сразу четыре важных объекта РФ: детали мощной операции

14:20Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

Последние новости

15:41

Сильные заморозки и дожди: на Тернопольскую область надвигается похолодание

15:36

Покупали все: почему гематоген в СССР был таким популярным - неожиданная причина

15:19

Почему огурцы становятся белыми и можно ли их есть: садовод раскрыла правдуВидео

14:33

Лавров сделал громкое заявление по возобновлению переговоров с Украиной - детали

14:24

Под ударом три корабля РФ и не только: СБУ провели дерзкую операцию в Крыму, детали

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
14:20

Силы обороны поразили сразу четыре важных объекта РФ: детали мощной операции

14:13

Китайский гороскоп на завтра, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

13:59

Как "реанимировать" розы за четыре часа: трюк, который знают только флористы

13:56

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

Реклама
13:55

Счет на недели: врач прокомментировал состояние больной раком блогерши из РФ

13:47

Гороскоп на завтра, 19 апреля: Девам - обида, Козерогам - недоразумение

13:36

Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

13:34

Буданов озвучил темпы мобилизации в Украине и назвал основные трудности

13:03

Экономия или ремонт: какие приборы не стоит каждый раз отключать от электросети

13:00

Гороскоп на сегодня, 18 апреля: Водолеям - озадаченность, Львам - успех

12:40

Какой поворотник нужно включить: тест по ПДД, который вводит в заблуждениеВидео

12:32

Чья жизнь круто изменится до мая: гороскоп Таро на две недели для всех знаковВидео

12:29

На Ровенскую область надвигается опасная погода: синоптики назвали дату

11:44

"Придётся сбрасывать бомбы": Трамп удивил заявлением о войне с Ираном

11:26

"Спасибо": предательница Повалий завыла за домом в Киеве, который передали ВСУВидео

Реклама
10:55

Натали Портман беременна в третий раз: кто отец ребенка

10:47

Покупают, пока дешево: стоимость базового продукта неуклонно растет

10:31

Совсем не "куропатка": мало кто знает, как называть эту птичку на украинском языке

10:28

Как обновить интерьер без ремонта: семь простых приёмов, которые реально работают

09:53

РФ целенаправленно обстреляла порт на Одесчине: возник пожар, есть пострадавшийФото

09:02

США снова разрешили РФ торговать нефтью, несмотря на обещание этого не делать

08:59

Взрывы и черный дым в небе: дроны атаковали ключевой НПЗ России, подробностиВидео

08:59

Секретный ингредиент: что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего урожаяВидео

07:27

Более 380 тысяч семей без света: РФ цинично атаковала энергетику Чернигощини

06:10

Как война на Ближнем Востоке повлияла на поставку оружия Украине: Невзлин назвал рискимнение

05:50

В жизни начнется "белая полоса" удачи: четырем знакам зодиака вот-вот повезет

05:11

Почему в СССР не было домашних тапочек: привычная вещь стала массовой только после 50-х

04:35

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

04:02

Тайна Золотых ворот Киева раскрыта: что на самом деле означает их названиеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с женщиной в магазине за 21 с

03:30

Супер подкормка для клубники весной: бабушкин рецепт, который приносит урожай волнами

02:45

Солнечная буря грозит катастрофой: учёные предупреждают о худшем сценарии

01:55

Синоптики предупредили о резкой перемене погоды на Киевщине: в чем опасность

00:32

У РФ преимущество: в ДШВ предупредили об угрозе для ключевого города на востоке

00:15

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, отличаются сильной интуицией

Реклама
00:01

Война может затянуться: появился тревожный прогноз не на один годВидео

17 апреля, пятница
23:35

Наступление РФ на Киев и Житомир: раскрыт сценарий атаки из Беларуси

23:11

Известного американского рэпера арестовали за убийство подросткаВидео

22:49

Мыши сбегут без оглядки: простой способ заставит грызунов быстро покинуть дом

22:19

Сладкая ловушка для вредителей: как избавиться от муравьёв в саду с помощью сахара

22:10

Активные бои утихнут: россияне хотят перейти к обороне на фронте, что известно

22:07

Педро Паскаль судится с алкобрендом из-за игры слов с его именем

21:52

Удары без остановки: украинцев предупредили о новой тактике обстрелов РФ

21:18

На Тернопольщину надвигается циклон: синоптики предупредили о сильном ветре

21:15

Сжечь или раздать: священник объяснил, что делать с вещами умершего человека

