Лавров сделал громкое заявление по возобновлению переговоров с Украиной - детали

Главное из заявления Лаврова:
- Тема возобновления переговоров с Украиной "не является приоритетом номер один"
- В то же время РФ положительно воспринимает возможность возобновления переговоров в Стамбуле
В Кремле не исключают возможность возобновления переговоров в Стамбуле. Однако тема возобновления переговоров с Украиной для РФ "не является приоритетом номер один".
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталии.

"Россия никому переговоры не навязывала. Мы всегда исходили из того, что если партнер готов — у нас не будет никаких препятствий", — добавил Лавров.
В то же время он отметил, что Россия положительно воспринимает возможность возобновления переговорного процесса в Стамбуле.
Мирные переговоры — последние новости
Главред ранее писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и РФ. Он заявил, что Анкара готова содействовать проведению саммита на уровне лидеров Украины и РФ.
Кроме того, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина открыта для встречи на уровне лидеров с участием РФ, президента Турции и, вероятно, представителей США. Такую встречу могут провести на территории Турции. В то же время он подчеркнул, что Киев не примет российских требований о выводе украинских войск из Донбасса.
Ранее сообщалось, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.
О персоне: Сергей Лавров
Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы.
С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.
