Лавров сделал громкое заявление по возобновлению переговоров с Украиной - детали

https://glavred.info/war/lavrov-sdelal-gromkoe-zayavlenie-po-vozobnovleniyu-peregovorov-s-ukrainoy-detali-10757702.html Ссылка скопирована

Лавров выступил с заявлением о возобновлении переговоров с Украиной

Главное из заявления Лаврова:

Тема возобновления переговоров с Украиной "не является приоритетом номер один"

В то же время РФ положительно воспринимает возможность возобновления переговоров в Стамбуле

В Кремле не исключают возможность возобновления переговоров в Стамбуле. Однако тема возобновления переговоров с Украиной для РФ "не является приоритетом номер один".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталии.

видео дня

Российский министр отметил, что тема возобновления мирных переговоров по войне в Украине на данный момент "не является приоритетом номер один".

"Россия никому переговоры не навязывала. Мы всегда исходили из того, что если партнер готов — у нас не будет никаких препятствий", — добавил Лавров.

В то же время он отметил, что Россия положительно воспринимает возможность возобновления переговорного процесса в Стамбуле.

Мирные переговоры — последние новости

Главред ранее писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и РФ. Он заявил, что Анкара готова содействовать проведению саммита на уровне лидеров Украины и РФ.

Кроме того, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина открыта для встречи на уровне лидеров с участием РФ, президента Турции и, вероятно, представителей США. Такую встречу могут провести на территории Турции. В то же время он подчеркнул, что Киев не примет российских требований о выводе украинских войск из Донбасса.

Ранее сообщалось, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

О персоне: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред