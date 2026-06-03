Муравьи больше не вернутся: простая домашняя процедура творит чудеса

Муравьи особенно активно осваивают места, где регулярно находят влагу и пищу.

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Как избавиться от муравьев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

Муравьи особенно активно осваивают места, где регулярно находят влагу

Чтобы не допустить появления муравьев, рекомендуется одна процедура

Муравьи нередко начинают появляться именно на кухне, поскольку там легко найти воду и остатки пищи.

Если насекомые обнаружат подходящие условия, они быстро проложат маршруты к источнику еды и будут возвращаться снова и снова, пишет Express.

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Специалисты отмечают, что одной из главных причин появления муравьев становится кухонная мойка. Даже если раковина выглядит чистой, в ней могут оставаться микроскопические частицы пищи, влага и налет, привлекающие насекомых. Дополнительным фактором риска становятся мокрые губки, тряпки, капли воды на поверхности и немытая посуда.

Чтобы не допустить появления муравьев, эксперты рекомендуют ежедневно уделять несколько минут уборке кухни перед сном. Важно тщательно вытирать раковину насухо, убирать остатки воды, мыть посуду и очищать рабочие поверхности. Также стоит следить, чтобы рядом с мойкой не оставались влажные салфетки и губки.

По словам специалистов, муравьи особенно активно осваивают места, где регулярно находят влагу и пищу. Если лишить их этих ресурсов, вероятность появления целой колонии значительно снижается. Такая простая привычка помогает предотвратить проблему еще до того, как насекомые успеют обосноваться в доме.

/ Инфографика: Главред

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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