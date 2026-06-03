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Муравьи больше не вернутся: простая домашняя процедура творит чудеса

Алексей Тесля
3 июня 2026, 18:35
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Муравьи особенно активно осваивают места, где регулярно находят влагу и пищу.
Муравьи больше не вернутся: простая домашняя процедура творит чудеса
Как избавиться от муравьев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

  • Муравьи особенно активно осваивают места, где регулярно находят влагу
  • Чтобы не допустить появления муравьев, рекомендуется одна процедура

Муравьи нередко начинают появляться именно на кухне, поскольку там легко найти воду и остатки пищи.

Если насекомые обнаружат подходящие условия, они быстро проложат маршруты к источнику еды и будут возвращаться снова и снова, пишет Express.

видео дня

Специалисты отмечают, что одной из главных причин появления муравьев становится кухонная мойка. Даже если раковина выглядит чистой, в ней могут оставаться микроскопические частицы пищи, влага и налет, привлекающие насекомых. Дополнительным фактором риска становятся мокрые губки, тряпки, капли воды на поверхности и немытая посуда.

Чтобы не допустить появления муравьев, эксперты рекомендуют ежедневно уделять несколько минут уборке кухни перед сном. Важно тщательно вытирать раковину насухо, убирать остатки воды, мыть посуду и очищать рабочие поверхности. Также стоит следить, чтобы рядом с мойкой не оставались влажные салфетки и губки.

По словам специалистов, муравьи особенно активно осваивают места, где регулярно находят влагу и пищу. Если лишить их этих ресурсов, вероятность появления целой колонии значительно снижается. Такая простая привычка помогает предотвратить проблему еще до того, как насекомые успеют обосноваться в доме.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика
/ Инфографика: Главред

Как навсегда забыть о муравьях: смотрите видео

В материале описывается доступный домашний метод борьбы с муравьями, для которого не потребуются дорогостоящие средства. Автор объясняет процесс приготовления приманки своими руками, рассказывает о необходимых компонентах и дает рекомендации по правильному использованию смеси.

Также приводится рецепт сладкой приманки, способной привлекать насекомых и способствовать борьбе с ними. По словам автора, такой способ не требует значительных затрат, легко готовится в домашних условиях и может оказаться достаточно эффективным в решении проблемы.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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