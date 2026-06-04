Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Эпоха Wi-Fi подходит к концу: какая новая технология готовится покорить мир

Руслан Иваненко
4 июня 2026, 02:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
Специалисты рассказали, где уже тестируют LiFi и какие результаты демонстрирует новая технология.
Wi-Fi
Как LiFi может изменить привычный способ подключения к интернету / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как работает интернет через свет
  • Почему LiFi считают более безопасным, чем Wi-Fi
  • Когда новая технология станет массовой

Технология LiFi, использующая свет для передачи данных, постепенно привлекает внимание компаний, образовательных учреждений и разработчиков цифровой инфраструктуры. Эксперты считают, что она способна дополнить, а в отдельных случаях и частично заменить традиционный Wi-Fi.

Главред решил выяснить, может ли LiFi стать следующим этапом развития беспроводного интернета.

видео дня

Как пишет издание Gyereksz, принцип работы LiFi основан на передаче информации через световые импульсы светодиодных ламп. Эти изменения происходят настолько быстро, что человеческий глаз не способен их заметить. Благодаря этому обычные LED-лампы могут одновременно обеспечивать освещение помещения и выполнять функцию беспроводного интернет-соединения.

Какова скорость новой технологии по сравнению с Wi-Fi

Главным преимуществом новой технологии называют высокую скорость передачи данных. По оценкам разработчиков, LiFi потенциально может работать в десятки раз быстрее традиционных Wi-Fi-сетей.

Это открывает дополнительные возможности для потокового просмотра видео в формате 4K, использования облачных сервисов, онлайн-игр и других ресурсоемких цифровых сервисов.

Важной особенностью LiFi является и повышенный уровень безопасности. Поскольку световой сигнал не проходит сквозь стены, посторонним лицам значительно сложнее получить доступ к сети. Именно поэтому технологию уже тестируют в банковском секторе, офисах, университетах и государственных учреждениях, где вопрос защиты информации имеет особое значение.

Специалисты также обращают внимание на способность LiFi одновременно поддерживать большое количество подключенных устройств без существенного снижения скорости передачи данных. Это объясняется тем, что световой спектр значительно менее загружен по сравнению с радиочастотами, которые использует Wi-Fi.

Эксперты спрогнозировали будущее LiFi

В то же время технология пока не готова полностью вытеснить беспроводные сети нового поколения. Для стабильной работы LiFi необходимо наличие источника света и прямой зоны покрытия. Именно поэтому эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы новая система будет развиваться параллельно с Wi-Fi, а не заменит его полностью.

Несмотря на существующие технические ограничения, технология уже проходит тестирование в европейских офисах, аэропортах и учебных заведениях, а производители систем "умного дома" активно интегрируют поддержку LiFi в современные LED-решения. Это свидетельствует о растущем интересе к альтернативным способам подключения и потенциальном расширении сфер применения технологии в будущем.

Читайте также:

Об источнике: Gyerekszoba

Gyerekszoba — один из крупнейших венгерских информационно-лайфстайл-порталов для родителей, освещающий темы беременности, воспитания детей, здоровья, образования, семейной жизни и общественных трендов. Издание входит в медиагруппу Central Media Group — один из ведущих медиахолдингов Венгрии, объединяющий десятки популярных печатных и онлайн-проектов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Wi-Fi интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взорван корвет и крупный нефтетерминал: детали прилетов по важным объектам РФ

Взорван корвет и крупный нефтетерминал: детали прилетов по важным объектам РФ

23:57Украина
Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и району

Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и району

22:53Война
"Военного решения нет": Рубио раскрыл планы США по переговорам Украины и РФ

"Военного решения нет": Рубио раскрыл планы США по переговорам Украины и РФ

21:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

На Солнце произошла мощная вспышка: когда начнется магнитная буря уровня G1

На Солнце произошла мощная вспышка: когда начнется магнитная буря уровня G1

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

03:33

Гороскоп для Рыб на июнь 2026: астролог назвала дни потрясающего везения для Рыб

03:16

Гороскоп на завтра, 5 июня: Овнам — проблемы, Стрельцам — позитив

02:46

Эпоха Wi-Fi подходит к концу: какая новая технология готовится покорить мир

02:05

Рекордная вспышка на Солнце поставила учёных в тупик: в чем опасность для Земли

01:10

Запрет палаток в метро во время тревоги: детали громкого скандала в Киеве

У Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - ПреображенскийУ Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - Преображенский
03 июня, среда
23:58

Нашествие улиток после дождя: простой органический способ, спасающий урожайВидео

23:57

Взорван корвет и крупный нефтетерминал: детали прилетов по важным объектам РФ

23:04

Секрет свежести раскрыт: полотенца как новые с одной натуральной добавкой

23:02

"Есть только один сценарий": когда Россия может начать новую волну мобилизации

Реклама
22:53

Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и районуФото

22:26

Многие допускают ошибку: категорически нельзя держать кота на рукахВидео

22:15

РФ планирует бить по Украине новыми БпЛА: в чем опасность реактивных дронов

21:42

Уходят от толпы: какие знаки зодиака не любят больших компаний

21:21

Проклятое золото в Украине: какую тайну скрывают сокровища в украинских степяхВидео

21:13

"Ситуация не столь однозначна": Фесенко - об участниках переговоров с РФмнение

21:05

"Военного решения нет": Рубио раскрыл планы США по переговорам Украины и РФ

21:04

Зачем огородники опрыскивают помидоры аспирином — секрет урожая

21:02

РФ может устраивать новые массированные ракетные атаки: Зеленский об угрозе

20:56

Путинистка Королева рекордно похудела: что с ней случилось

20:50

Трех знаков зодиака ждет большой триумф – у кого завершится черная полоса

Реклама
20:19

Сорняки больше не будут расти: как навсегда избавиться от травы между грядкамиВидео

20:16

Фритюрница творит чудеса: супербыстрые рецепты спасут любой ужин

20:12

Мясорубка больше не будет давить мясо: как заточить нож дома за несколько минутВидео

20:05

Сезон посева продолжается: что можно посеять в июне

20:04

Иракли Макацария стал отцом в третий раз: первое фото

20:02

"Последний аргумент Путина": Зеленский назвал главную угрозу для Украины, чего ждать

19:22

Заставит змей бежать с участка: запах какого растения они не переносят

19:17

Рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человекаВидео

19:12

Куда делась и как сейчас выглядит Влада Литовченко

19:09

Невозможно перевести: какие два популярных слова есть только у украинцев

18:59

Как сказать по-украински "встретиться" — одну грубую ошибку допускают многиеВидео

18:55

"Сможем приблизить мир": важное заявление Зеленского о сроках окончании войны

18:35

Муравьи больше не вернутся: простая домашняя процедура творит чудесаВидео

18:21

Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России

18:19

Гороскоп Таро на завтра 4 июня: Близнецам - успех, Девам - прорыв

18:13

Устранит любой негатив: туда, куда нужно приколоть булавку

18:05

Найденные на свалке картины оказались настоящим сокровищем

17:40

Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

17:39

Зарплаты в Черкасской области резко выросли: кто зарабатывает больше всего

17:37

Называл украинцев биомассой и оправдывал агрессию РФ: в Житомире будут судить бизнесменаВидео

Реклама
17:32

Украинцев могут оштрафовать более чем на 150 тысяч гривен: за что наказывают

17:00

Влад Яма неожиданно набросился на россиян и высказался о войне — детали

16:56

Зачем класть стакан в кастрюлю при варке мяса: хитрость, о которой знают единицы

16:53

Дефицит, талоны и километровые очереди достигли Москвы: в России коллапс из-за ударов ВСУВидео

16:43

Водители до сих пор спорят о правильном времени для мойки машиныВидео

16:20

Почему на Троицу украшают дома зеленью: священник раскрыл правдуВидео

16:02

Как выбрать футболку: стилистка раскрыла базу, которая прослужит не одно летоВидео

15:43

"Больно, до крика": Камалия сообщила о горе в семье

15:33

"Соглашаются немногие": известная певица удивила гонораром за проведение свадьбы

15:25

Никакой не "крижовник": как правильно назвать колючий ягодный куст на украинском

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять