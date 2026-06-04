Эпоха Wi-Fi подходит к концу: какая новая технология готовится покорить мир

Специалисты рассказали, где уже тестируют LiFi и какие результаты демонстрирует новая технология.

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Как LiFi может изменить привычный способ подключения к интернету / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как работает интернет через свет

Почему LiFi считают более безопасным, чем Wi-Fi

Когда новая технология станет массовой

Технология LiFi, использующая свет для передачи данных, постепенно привлекает внимание компаний, образовательных учреждений и разработчиков цифровой инфраструктуры. Эксперты считают, что она способна дополнить, а в отдельных случаях и частично заменить традиционный Wi-Fi.

Главред решил выяснить, может ли LiFi стать следующим этапом развития беспроводного интернета.

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Как пишет издание Gyereksz, принцип работы LiFi основан на передаче информации через световые импульсы светодиодных ламп. Эти изменения происходят настолько быстро, что человеческий глаз не способен их заметить. Благодаря этому обычные LED-лампы могут одновременно обеспечивать освещение помещения и выполнять функцию беспроводного интернет-соединения.

Какова скорость новой технологии по сравнению с Wi-Fi

Главным преимуществом новой технологии называют высокую скорость передачи данных. По оценкам разработчиков, LiFi потенциально может работать в десятки раз быстрее традиционных Wi-Fi-сетей.

Это открывает дополнительные возможности для потокового просмотра видео в формате 4K, использования облачных сервисов, онлайн-игр и других ресурсоемких цифровых сервисов.

Важной особенностью LiFi является и повышенный уровень безопасности. Поскольку световой сигнал не проходит сквозь стены, посторонним лицам значительно сложнее получить доступ к сети. Именно поэтому технологию уже тестируют в банковском секторе, офисах, университетах и государственных учреждениях, где вопрос защиты информации имеет особое значение.

Специалисты также обращают внимание на способность LiFi одновременно поддерживать большое количество подключенных устройств без существенного снижения скорости передачи данных. Это объясняется тем, что световой спектр значительно менее загружен по сравнению с радиочастотами, которые использует Wi-Fi.

Эксперты спрогнозировали будущее LiFi

В то же время технология пока не готова полностью вытеснить беспроводные сети нового поколения. Для стабильной работы LiFi необходимо наличие источника света и прямой зоны покрытия. Именно поэтому эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы новая система будет развиваться параллельно с Wi-Fi, а не заменит его полностью.

Несмотря на существующие технические ограничения, технология уже проходит тестирование в европейских офисах, аэропортах и учебных заведениях, а производители систем "умного дома" активно интегрируют поддержку LiFi в современные LED-решения. Это свидетельствует о растущем интересе к альтернативным способам подключения и потенциальном расширении сфер применения технологии в будущем.

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Об источнике: Gyerekszoba Gyerekszoba — один из крупнейших венгерских информационно-лайфстайл-порталов для родителей, освещающий темы беременности, воспитания детей, здоровья, образования, семейной жизни и общественных трендов. Издание входит в медиагруппу Central Media Group — один из ведущих медиахолдингов Венгрии, объединяющий десятки популярных печатных и онлайн-проектов.

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