Мясорубка больше не будет давить мясо: как заточить нож дома за несколько минут

Как подготовить рабочее место и материалы для безопасной заточки ножей мясорубки.

https://glavred.info/lifehack/myasorubka-bolshe-ne-budet-davit-myaso-kak-zatochit-nozh-doma-za-neskolko-minut-10770128.html Ссылка скопирована

Как проверить качество заточки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как заточить ножи мясорубки без специальных инструментов

Какие материалы понадобятся для домашней заточки

Как проверить, стало ли лезвие достаточно острым

Острые лезвия мясорубки — залог качественного измельчения мяса и бесперебойной работы кухонной техники. Со временем режущие элементы теряют свою эффективность, из-за чего процесс приготовления фарша становится дольше и сложнее.

Главред решил выяснить, как правильно заточить лезвия мясорубки в домашних условиях без использования специального оборудования.

видео дня

Как пишет Instructables, для восстановления остроты лезвий понадобятся лишь несколько доступных материалов: стекло или зеркало с ровной поверхностью, влажная ткань, наждачная бумага с зернистостью 120 и 600, а также маркер для обозначения деталей при разборке.

Подготовка поверхности

Перед началом работы необходимо подготовить ровную поверхность и положить на нее лист стекла или зеркала. Поверхность следует слегка смочить влажной тканью, после чего закрепить на ней наждачную бумагу с зернистостью 120. Благодаря влаге бумага не будет скользить во время работы.

Следующим шагом нужно разобрать мясорубку и снять лезвия. После демонтажа все элементы следует тщательно очистить от остатков мяса и других загрязнений.

Как восстановить остроту лезвий

Для заточки лезвий специалисты рекомендуют использовать движения в форме цифры "восемь". При этом лезвие следует держать под углом примерно 45 градусов к поверхности наждачной бумаги. Такая техника помогает равномерно обработать режущие кромки и восстановить их остроту.

После первичной обработки необходимо удалить металлическую стружку и перейти к финишной шлифовке с помощью наждачной бумаги с зернистостью 600. Достаточно нескольких плавных проходов для полировки поверхности. Проверить результат можно с помощью обычного листа бумаги: хорошо заточенное лезвие должно легко его разрезать.

В завершение лезвие рекомендуется промыть водой, тщательно высушить и установить обратно в мясорубку. Такой простой уход поможет продлить срок службы техники и обеспечить качественное измельчение продуктов.

Как заточить нож мясорубки — смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: Instructables Instructables — международная онлайн-платформа, посвященная проектам в формате "сделай сам" (DIY), где пользователи публикуют пошаговые инструкции по технологиям, электронике, ремонту, рукоделию и другим направлениям. Ресурс был основан в 2005 году, а с 2011 года принадлежит компании Autodesk.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред