Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Гривня сильно упала: новый курс валют на 5 июня

Ангелина Подвысоцкая
4 июня 2026, 16:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
НБУ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 5 июня.
курс валют
Курс валют в Украине на 5 июня / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 5 июня
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 5 июня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 5 июня 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 5 июня

На пятницу, 5 июня, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 44,37 грн/долл. Таким образом, гривня на 3 копейки ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

видео дня
Курс доллара
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на 5 июня

Курс евро вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 51,66 грн/евро. Таким образом, гривня на 14 копеек ослабила свои позиции.

Курс злотого на 5 июня

4 июня НБУ установил курс польского злотого на уровне 12,15 грн/злот. 5 июня курс установили на уровне 12,19 грн/злот. Гривня подешевела на 4 копейки.

Что будет с гривной в 2026 году — мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривни. Сорвать курс могут только плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не хуже или даже лучше, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривни в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", — отметил Новак.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен уже к концу года. Об этом сказал экономист и советник президента в 2019-2024 годах Олег Устенко. Он отметил, что в госбюджет Украины заложен среднегодовой курс на уровне 45,5 гривен за доллар.

Напомним, Национальный банк Украины установил новый официальный курс доллара на 25 мая на уровне 44,26 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявлял, что в конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
НБУ курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ курс злотого
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Невероятно жесткий шторм атаковал страну: влупила 7-балльная буря

Невероятно жесткий шторм атаковал страну: влупила 7-балльная буря

16:55Синоптик
Ограничения для украинских мужчин: кто в ЕС поддерживает, а кто - против

Ограничения для украинских мужчин: кто в ЕС поддерживает, а кто - против

16:53Аналитика
Польша закрывает небо на границе с Украиной и Беларусью - в чем причина

Польша закрывает небо на границе с Украиной и Беларусью - в чем причина

16:28Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

Мясорубка больше не будет давить мясо: как заточить нож дома за несколько минут

Мясорубка больше не будет давить мясо: как заточить нож дома за несколько минут

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Трех знаков зодиака ждет большой триумф – у кого завершится черная полоса

Трех знаков зодиака ждет большой триумф – у кого завершится черная полоса

Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

Последние новости

16:55

Невероятно жесткий шторм атаковал страну: влупила 7-балльная буря

16:53

Ограничения для украинских мужчин: кто в ЕС поддерживает, а кто - против

16:45

Моряки и туристы замерли, когда заметили тень "Титаника" в водеВидео

16:45

Мила Нитич впервые рассказала о потере ребенка: "Делали операцию"

16:28

Польша закрывает небо на границе с Украиной и Беларусью - в чем причина

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
16:27

Птицы даже не приблизятся к деревьям: как отпугнуть скворцов от черешни

16:12

Гривня сильно упала: новый курс валют на 5 июня

15:54

Гороскоп Таро на завтра 5 июня: Козерогу - усердие, Девам - путь

15:48

"Если он хочет дожить до пенсии": у Зеленского жестко обратились к Лукашенко

Реклама
15:45

Сын президента: Мадонна назвала своего самого лучшего любовника

15:35

Звездная пара аистов Грицик и Одарка покинули своих птенцов - что произошло

15:30

Путинистка Долина взбесила россиян наглым заявлением

15:28

Как сказать по-украински "сковородка" — правильный ответ знают не всеВидео

15:25

Что произойдет, если установить на авто шины с разным рисунком: знают единицыВидео

15:22

Капсулы или жидкое средство: в чем ошибаются миллионы людей

15:19

"За брата распинают": Лорак в панике из-за жесткой отмены в РФ

14:55

Цены внезапно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

14:38

Дроны "поймали" российский корабль в Крыму: "Мадяр" показал видео удараВидео

14:15

Соседи не знали, что за закрытой дверью годами происходило немыслимоеВидео

14:13

"Маленькое чудо среди дыма": пожарные спасли двух оленят из огненной ловушкиФото

Реклама
14:00

Несколько секунд и получится шедевр: женщина поразила сеть лайфхаком с теркой

13:50

Путин хочет "вырубить" интернет в РФ: социолог раскрыл страх кремлевского лидераВидео

13:50

Меган Маркл показала рыжеволосую красавицу-дочь: "Девочка нашей мечты"

13:48

В Украине потеплеет до +28 градусов: в каких областях будет жарче всего

13:35

Киркоров приписал себе победу на Евровидении: победительница жестко отреагировала

13:19

Нафтогаз Корецкого: прибыль упала в шесть раз, счета ТКЭ блокируют, а кадровые решения вызывают вопросы

13:16

Wi-Fi роутер способен удивить своей скоростью после простой процедуры

13:05

Как избавиться от мух в доме за считанные минуты: поможет неожиданный ингредиент

12:42

За год Силы беспилотных систем уничтожили более 100 тысяч российских военных, - Мадяр

12:34

Средняя зарплата на Тернопольщине резко упала: где сейчас платят больше всего

12:25

Переместив холодильник на несколько сантиметров можно сэкономить тысячи гривенВидео

12:20

"Его подкосило": Киркоров озвучил, что свело в могилу его отца

12:20

Классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда

12:19

Продавцы массово снижают цены: в Украине дешевеет овощ нового урожая

12:01

"Черные лебеди" для РФ маловероятны: политолог назвал ключевые риски для Кремля

11:47

Реактивных дронов станет больше: Сырский раскрыл новую тактику ударов РФ

11:37

Является ли грехом при жизни выбирать себе место на кладбище: ответ священника

11:27

Семья растила "дочь", не зная кем она была за пределами дома

11:20

Китайский гороскоп на завтра, 5 июня: Тиграм - ловушка, Козлам - подмога

11:01

Почему в общественных туалетах U-образные сиденья унитазов: ответ удивитВидео

Реклама
11:01

Почему вода еле течет из душа: бытовой трюк поможет увеличить напорВидео

10:56

Пионы пышно зацветут в следующем году — что нужно сделать в июнеВидео

10:47

"Известная актриса впервые показалась с женихом-военным: "4,5 года на войне"

10:45

В Украине ввели экстренные отключения света: где ситуация наиболее сложная

10:27

Пионы растут, но не цветут: топ-6 ошибок садоводов и как их исправитьВидео

10:12

Евро будет набирать обороты: может ли курс валют вскоре резко подскочить

09:54

Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС после одной уступки Киева - FT

09:39

В июне три знака зодиака наконец-то снова почувствуют себя счастливыми

09:16

В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

08:32

Россия атаковала Херсон дронами: загорелась многоэтажка, погибли людиФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять