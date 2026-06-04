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Моряки и туристы замерли, когда заметили тень "Титаника" в воде

Константин Пономарев
4 июня 2026, 16:45
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Необычное атмосферное явление у побережья Англии заставило людей вспомнить о катастрофе "Титаника" и легендах о "Летучем Голландце".
На горизонте были видны два массивных силуэта
На горизонте были видны два массивных силуэта / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Dolly P

Вы узнаете:

  • Откуда над океаном появился странный гигантский силуэт
  • Почему объект на горизонте постоянно менял форму
  • Как атмосферное явление обмануло сотни наблюдателей

Необычный объект, появившийся над морем у побережья Корнуолла в Великобритании, вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Загадочный силуэт, который одни приняли за корабль, а другие за строительный кран или гигантскую надпись в небе, оказался редким атмосферным явлением, известным как Фата-моргана.

Странную фигуру над горизонтом заметили жители и туристы 24 мая. Особое внимание привлекли кадры, на которых объект постоянно менял форму. Об этом пишет BBC News.

видео дня

Свидетелем необычного явления стал Майк Хэнкок, сотрудник компании St Ives Boats, организующей морские прогулки вдоль побережья Корнуолла.

Силуэт менялся прямо на глазах

По словам британца, сначала на горизонте были видны два массивных силуэта, которые постепенно вытягивались вверх, становились размытыми, а затем вновь приобретали четкие очертания. Наблюдатели стали свидетелями редкого оптического явления известного, как мираж Фата-моргана.

Наблюдатели стали свидетелями редкого оптического явления
Наблюдатели стали свидетелями редкого оптического явления / Фото: St Ives Boats

"В какой-то момент это напоминало огромного медведя на горизонте, а позже приобрело форму математического символа π", — рассказал очевидец.

Позже стало ясно, что люди наблюдали не загадочный объект и не неизвестное судно, а искаженное изображение удаленного авианосца. Из-за необычных атмосферных условий корабль выглядел совершенно иначе и постоянно менял свои очертания.

Что такое Фата-моргана

Фата-моргана считается одной из самых сложных разновидностей миражей. Она возникает при резком контрасте температур между слоями воздуха над поверхностью моря. В таких условиях световые лучи искривляются, заставляя удаленные объекты выглядеть вытянутыми, перевернутыми, раздвоенными или даже парящими в воздухе.

Благодаря этому корабли, острова и скалы могут принимать фантастические формы, напоминающие башни, замки или огромные стены над горизонтом. Название явления связано с феей Морганой из легенд о короле Артуре, которую в средневековых преданиях считали создательницей волшебных замков и иллюзий.

Почему это явление связывают с "Титаником"

Издание отмечает, что Фата-моргана давно окружена множеством легенд и загадок. Некоторые исследователи считают, что именно атмосферные искажения могли сыграть определенную роль в катастрофе "Титаника". Согласно одной из версий, необычные оптические эффекты затруднили наблюдение за айсбергом и помешали экипажу вовремя оценить опасность.

Атмосферные искажения могли сыграть определенную роль в катастрофе "Титаника"
Атмосферные искажения могли сыграть определенную роль в катастрофе "Титаника" / Фото: скриншот с Youtube

Кроме того, подобные миражи часто называют одной из возможных причин появления легенд о "Летучем Голландце". Моряки нередко наблюдали над водой искаженные силуэты кораблей, которые словно зависали в воздухе и выглядели как настоящие призрачные суда.

Сам Майк Хэнкок признался, что за годы работы на море видел различные миражи, однако столь необычное проявление Фата-морганы у берегов Корнуолла наблюдал впервые.

"В какой-то момент нам казалось, что на горизонте одновременно существуют сразу три линии горизонта. Это было просто невероятно", - отметил британец.

Смотрите в видео о том, как тонул "Титаник":

Ранее Главред писал о том, что раскрыт секрет реки, из-за которой может "исчезнуть все в мире". Ученые восстановили историю Евфрата и объяснили его происхождение. Великую реку связывают с Эдемским садом и пророчествами о конце времен.

Также сообщалось о том, что на дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет. Археологи нашли десятки пушек и серебряные слитки с загадочной историей.

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Об источнике: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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