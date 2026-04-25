Существо, способное топить корабли: найдены следы гигантского осьминога

Ученые обнаружили доказательства существования гигантского осьминога длиной до 19 метров, который мог быть вершиной пищевой цепи древних океанов.

Ученые заявили, что в морях древней Земли могли обитать гигантские осьминоги

В морях древней Земли могли обитать гигантские осьминоги, размеры которых достигали 62 футов (около 19 метров). По данным нового исследования, эти существа не только превосходили современных представителей по габаритам, но и обладали высоким уровнем интеллекта.

Океан до сих пор остается одной из самых малоизученных частей планеты, ведь исследовано лишь около пяти процентов его глубин. Однако находки, относящиеся к меловому периоду, дают представление о том, какие существа могли скрываться под поверхностью миллионов лет назад. Об этом пишет Lad Bible.

Древний хищник, способный доминировать в океане

Согласно данным ученых, гигантские головоногие моллюски, к которым относятся осьминоги, кальмары и каракатицы, занимали вершину пищевой цепи. Их размеры делали их одними из крупнейших организмов своего времени.

Исследователи изучили износ окаменелых челюстей и пришли к выводу, что эти существа охотились на крупных морских рептилий, включая плезиозавров и мозазавров. Это указывает на их роль как хищников высшего уровня.

Следы интеллекта у древних существ

Особое внимание ученых привлекла асимметрия следов износа на челюстях. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о сложном поведении и развитом мозге.

Древний хищник был способен доминировать в океане

Такие особенности позволяют предположить, что древние осьминоги были не только сильными, но и умными охотниками, способными адаптироваться к различным условиям.

Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

