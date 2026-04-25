Как безопасно протестировать помаду в магазине: рабочий способ покажет реальный цвет

Блогерша Нелли Хиди рекомендует пробовать помады, не прикасаясь к тестеру.

Безопасное тестирование помады

Как проверить цвет помады в магазине

Безопасный способ тестирования помады

Выбор помады часто превращается в сложную задачу, ведь трудно угадать, как продукт будет смотреться на лице без теста на губах. Главред расскажет, как проверить цвет помады в магазине без риска для здоровья и при этом увидеть реальный результат.

Почему нельзя наносить тестер помады на губы

Во многих магазинах действует правило: тестеры нельзя наносить на губы. И дело не только в прихотях торговых сетей — образцами ежедневно пользуются десятки людей, поэтому они могут быть источником бактерий. Как альтернативу, консультанты предлагают наносить помаду на руку или использовать ватные палочки. У такого способа есть и минусы, ведь он не дает полного представления о текстуре и цвете помады, особенно с матовым или сатиновым финишем.

Как протестировать помаду в магазине

Как протестировать помаду в магазине: простой лайфхак

Чтобы увидеть реальный цвет помады, блогерша Nelli Khidi предлагает нестандартное, но эффективное решение. Для этого понадобится обычный прозрачный пакет:

вырежьте небольшой кусочек в форме квадрата или прямоугольника;

нанесите на губы гигиеническую помаду;

приложите пакет к губам, плотно прижав;

сверху нанесите тестер помады.

Таким образом вы получите максимально точное представление о цвете, плотности и финише продукта без прямого контакта с кожей.

"Тестировать можно сколько угодно раз, и вы сразу увидите текстуру, насыщенность цветов и решите, стоит ли тратить на все это свои деньги", — добавляет эксперт.

Лайфхак для выбора помады

Преимущества метода Nelli Khidi

Этот способ имеет сразу несколько важных преимуществ:

гигиеничность — никакого контакта с тестером;

точность — вы видите, как помада смотрится именно на губах;

удобство — можно протестировать много оттенков за один раз.

К тому же пакетик можно использовать повторно, что поможет уменьшить количество отходов.

"Пакетчик можно постирать и использовать еще миллион раз", — отмечает блогерша.

Если вы давно искали ответ на вопрос, как тестировать помаду в магазине без рисков, — этот лайфхак станет настоящей находкой. Он позволяет избежать ошибок при покупке и не тратить деньги на оттенки, которые не подходят.

Об авторе: Нелли Хиди Нелли Хиди — популярная бьюти-блогерша и визажистка, которая приобрела известность благодаря обзорам косметики в TikTok. На своих страницах она оценивает люксовую и бюджетную косметику, создает креативные образы и делится лайфхаками для легкого и идеального макияжа.

