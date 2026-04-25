Как безопасно протестировать помаду в магазине: рабочий способ покажет реальный цвет

Вы узнаете:
- Как проверить цвет помады в магазине
- Безопасный способ тестирования помады
Выбор помады часто превращается в сложную задачу, ведь трудно угадать, как продукт будет смотреться на лице без теста на губах. Главред расскажет, как проверить цвет помады в магазине без риска для здоровья и при этом увидеть реальный результат.
Почему нельзя наносить тестер помады на губы
Во многих магазинах действует правило: тестеры нельзя наносить на губы. И дело не только в прихотях торговых сетей — образцами ежедневно пользуются десятки людей, поэтому они могут быть источником бактерий. Как альтернативу, консультанты предлагают наносить помаду на руку или использовать ватные палочки. У такого способа есть и минусы, ведь он не дает полного представления о текстуре и цвете помады, особенно с матовым или сатиновым финишем.
Как протестировать помаду в магазине: простой лайфхак
Чтобы увидеть реальный цвет помады, блогерша Nelli Khidi предлагает нестандартное, но эффективное решение. Для этого понадобится обычный прозрачный пакет:
- вырежьте небольшой кусочек в форме квадрата или прямоугольника;
- нанесите на губы гигиеническую помаду;
- приложите пакет к губам, плотно прижав;
- сверху нанесите тестер помады.
Таким образом вы получите максимально точное представление о цвете, плотности и финише продукта без прямого контакта с кожей.
"Тестировать можно сколько угодно раз, и вы сразу увидите текстуру, насыщенность цветов и решите, стоит ли тратить на все это свои деньги", — добавляет эксперт.
Преимущества метода Nelli Khidi
Этот способ имеет сразу несколько важных преимуществ:
- гигиеничность — никакого контакта с тестером;
- точность — вы видите, как помада смотрится именно на губах;
- удобство — можно протестировать много оттенков за один раз.
К тому же пакетик можно использовать повторно, что поможет уменьшить количество отходов.
"Пакетчик можно постирать и использовать еще миллион раз", — отмечает блогерша.
Если вы давно искали ответ на вопрос, как тестировать помаду в магазине без рисков, — этот лайфхак станет настоящей находкой. Он позволяет избежать ошибок при покупке и не тратить деньги на оттенки, которые не подходят.
Лайфхак для выбора помады — смотрите видео:
@nelli_khidi_
Как БЕЗОПАСНО подобрать помаду? Не испачкав губы тем, что не отмоется?
Об авторе: Нелли Хиди
Нелли Хиди — популярная бьюти-блогерша и визажистка, которая приобрела известность благодаря обзорам косметики в TikTok. На своих страницах она оценивает люксовую и бюджетную косметику, создает креативные образы и делится лайфхаками для легкого и идеального макияжа.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред