Как Елизавета II продлевала молодость: 7 королевских советов, проверенных 100-летием

Сегодня самому известному британскому монарху исполнилось бы 100 лет.

Елизавета II - уход / коллаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Вы узнаете:

Секреты красоты королевы Елизаветы

Антивозрастной уход Елизаветы II

Правила этикета в королевской семье

Сегодня, 21 апреля 2026 года, королеве Великобритании Елизавете II могло исполниться 100 лет. Долгое время монарх оставалась иконой стиля, а ее секреты молодости доказывали свою эффективность годами. Главред расскажет про уходовую и декоративную косметику королевы Елизаветы.

Увлажнение кожи

Королева Елизавета ответственно относилась к увлажнению и питанию кожи лица. Поскольку старшее королевское поколение негативно относилось к вмешательствам пластических хирургов и "уколам красоты", монарх предпочитала эффективный домашний уход. Ее фаворитом на протяжении десятилетий был увлажняющий крем "Eight Hour Cream" от Elizabeth Arden. Она наносила его утром и вечером, создавая защитный барьер, который предотвращал появление глубоких морщин.

Королевский макияж

Издание Glamour сообщает, что Елизавета II предпочитала минимализм и часто делала свой ежедневный мейкап самостоятельно. Главным секретом ее свежего вида была особая техника нанесения румян — на верхнюю часть яблочек щек. Такой прием создавал мгновенный лифтинг-эффект. Также для идеального тона лица она выбирала компактную пудру от Clarins (этот бренд даже создал эксклюзивную помаду под цвет ее костюма для коронации в 1953 году, закрепив статус официального поставщика двора).

Красная помада

Королева не боялась добавить яркий акцент образу, используя насыщенные оттенки. Несмотря на то, что поправлять макияж на публике запрещено королевским протоколом, Елизавету иногда ловили за этим занятием. Монарх предпочитала помаду "Beautiful Colour Lipstick" в оттенке Fig от Elizabeth Arden. Ее полуматовый финиш и увлажняющий состав идеально подходили для длительных официальных приемов.

Уход за руками

Британская королева уделяла особое внимание коже рук, считая, что именно они выдают истинный возраст. Елизавета II годами использовала средство французского бренда Clarins — бальзам для рук и ногтей "Crème Jeunesse Des Mains". Это средство обеспечивает глубокое питание, укрепляет ногтевую пластину и не оставляет липкости, что было важно при постоянных рукопожатиях.

Нюдовый маникюр

Правила королевского дресс-кода продуманы до кончиков ногтей — вы не увидите британских роялс с вызывающим цветом лака. В 1989 году личный парикмахер королевы заказал у бренда Essie флакон их знаменитого лака "Ballet Slippers". Этот полупрозрачный нежно-розовый оттенок с молочным финишем стал единственным цветом, который одобряла королева для своих выходов в свет.

Защита от солнца

Профилактика фотостарения была для Елизаветы II приоритетом. Она всегда защищала лицо от прямых лучей с помощью широкополых шляп и фирменных шелковых платков. Аристократическая бледность кожи навсегда осталась ее отличительной чертой.

Фирменный парфюм

Королева была консервативна в выборе парфюмерии. Этикет предполагает деликатные ароматы, поэтому фаворитами Елизаветы стали цветочные композиции. Любимый парфюм "White Rose" от Floris London с нотами гвоздики, фиалки и мускуса стал ее визитной карточкой. Также в ее коллекции почетное место занимал "L'Heure Bleue" от Guerlain — аромат, который подчеркивал статус и элегантность британского монарха.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елизавета II Елизавета II – королева Соединенного Королевства и 14 стран Содружества наций с 6 февраля 1952 года до своей смерти 8 сентября 2022 года. Правила 70 лет и семь месяцев, дольше всех британских монархов.

Время от времени она сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой королевской семьи в СМИ, особенно после распада бракосочетаний ее детей, ее annus horribilis в 1992 году и смерти ее бывшей невестки Дианы, принцессы Уэльской в ​​1997 году. Однако поддержка монархии в Соединенном Королевстве оставалась неизменно высокой, как и ее личная популярность. Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года.

