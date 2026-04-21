Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Как Елизавета II продлевала молодость: 7 королевских советов, проверенных 100-летием

Кристина Трохимчук
21 апреля 2026, 16:03
Сегодня самому известному британскому монарху исполнилось бы 100 лет.
Елизавета II - уход / коллаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Вы узнаете:

  • Секреты красоты королевы Елизаветы
  • Антивозрастной уход Елизаветы II
  • Правила этикета в королевской семье

Сегодня, 21 апреля 2026 года, королеве Великобритании Елизавете II могло исполниться 100 лет. Долгое время монарх оставалась иконой стиля, а ее секреты молодости доказывали свою эффективность годами. Главред расскажет про уходовую и декоративную косметику королевы Елизаветы.

Увлажнение кожи

Королева Елизавета ответственно относилась к увлажнению и питанию кожи лица. Поскольку старшее королевское поколение негативно относилось к вмешательствам пластических хирургов и "уколам красоты", монарх предпочитала эффективный домашний уход. Ее фаворитом на протяжении десятилетий был увлажняющий крем "Eight Hour Cream" от Elizabeth Arden. Она наносила его утром и вечером, создавая защитный барьер, который предотвращал появление глубоких морщин.

видео дня

Королевский макияж

Издание Glamour сообщает, что Елизавета II предпочитала минимализм и часто делала свой ежедневный мейкап самостоятельно. Главным секретом ее свежего вида была особая техника нанесения румян — на верхнюю часть яблочек щек. Такой прием создавал мгновенный лифтинг-эффект. Также для идеального тона лица она выбирала компактную пудру от Clarins (этот бренд даже создал эксклюзивную помаду под цвет ее костюма для коронации в 1953 году, закрепив статус официального поставщика двора).

Королева Елизавета II - макияж / фото: ua.depositphotos.com

Красная помада

Королева не боялась добавить яркий акцент образу, используя насыщенные оттенки. Несмотря на то, что поправлять макияж на публике запрещено королевским протоколом, Елизавету иногда ловили за этим занятием. Монарх предпочитала помаду "Beautiful Colour Lipstick" в оттенке Fig от Elizabeth Arden. Ее полуматовый финиш и увлажняющий состав идеально подходили для длительных официальных приемов.

Уход за руками

Британская королева уделяла особое внимание коже рук, считая, что именно они выдают истинный возраст. Елизавета II годами использовала средство французского бренда Clarins — бальзам для рук и ногтей "Crème Jeunesse Des Mains". Это средство обеспечивает глубокое питание, укрепляет ногтевую пластину и не оставляет липкости, что было важно при постоянных рукопожатиях.

Нюдовый маникюр

Правила королевского дресс-кода продуманы до кончиков ногтей — вы не увидите британских роялс с вызывающим цветом лака. В 1989 году личный парикмахер королевы заказал у бренда Essie флакон их знаменитого лака "Ballet Slippers". Этот полупрозрачный нежно-розовый оттенок с молочным финишем стал единственным цветом, который одобряла королева для своих выходов в свет.

Королева Елизавета - секреты красоты / фото: instagram.com, theroyalfamily

Защита от солнца

Профилактика фотостарения была для Елизаветы II приоритетом. Она всегда защищала лицо от прямых лучей с помощью широкополых шляп и фирменных шелковых платков. Аристократическая бледность кожи навсегда осталась ее отличительной чертой.

Фирменный парфюм

Королева была консервативна в выборе парфюмерии. Этикет предполагает деликатные ароматы, поэтому фаворитами Елизаветы стали цветочные композиции. Любимый парфюм "White Rose" от Floris London с нотами гвоздики, фиалки и мускуса стал ее визитной карточкой. Также в ее коллекции почетное место занимал "L'Heure Bleue" от Guerlain — аромат, который подчеркивал статус и элегантность британского монарха.

Стиль королевы Елизаветы II - смотреть видео:

О персоне: Елизавета II

Елизавета II – королева Соединенного Королевства и 14 стран Содружества наций с 6 февраля 1952 года до своей смерти 8 сентября 2022 года. Правила 70 лет и семь месяцев, дольше всех британских монархов.
Время от времени она сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой королевской семьи в СМИ, особенно после распада бракосочетаний ее детей, ее annus horribilis в 1992 году и смерти ее бывшей невестки Дианы, принцессы Уэльской в ​​1997 году. Однако поддержка монархии в Соединенном Королевстве оставалась неизменно высокой, как и ее личная популярность. Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Елизавета II макияж уход за кожей лица
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
17:13Экономика
16:47Фронт
15:15Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

17:13

17:04

16:59

16:47

16:43

16:30

16:26

16:22

16:14

Реклама
16:13

16:11

16:03

15:15

15:08

15:03

14:59

14:55

14:45

14:41

14:33

Реклама
14:20

14:14

14:09

14:06

14:02

13:56

13:42

13:28

13:20

13:15

13:14

13:14

13:14

12:50

12:31

12:09

12:07

11:58

11:55

11:54

Реклама
11:15

11:03

10:53

10:43

10:41

10:24

10:02

09:53

09:45

09:24

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять