Королева Елизавета боялась говорить наедине с Гарри: в чем причина

Принц Гарри попал в немилость королевского двора после публикации своей книги "Запасной".

Елизавета II не хотела говорить с принцем наедине

После ухода принца Гарри из королевской семьи в 2020 году королева Елизавета II отказывалась отвечать на его телефонные звонки без присутствия другого человека в комнате.

Как сообщает Page Six, об этом утверждает писатель Хьюго Викерс в своей новой книге.

После того, как Гарри и его жена Меган Маркл дали сенсационное интервью Опре Уинфри и начали работу над его откровенными мемуарами "Запасной", Викерс, давний друг королевской семьи, рассказал: "Всякий раз, когда принц Гарри звонил своей бабушке, она просила свою фрейлину остаться с ней".

"Страдания, которые Сассексы причинили королеве в последние годы ее жизни, невозможно переоценить", — добавляет он о Гарри и Меган в своей новой книге "Королева Елизавета II: Личная история".

41-летний Гарри перевез свою семью в Калифорнию в 2020 году после того, как его план быть "наполовину вовлеченным, наполовину отстраненным" от дел в качестве работающего члена королевской семьи был сорван его бабушкой. Затем он заработал миллионы, продавая рассказы о своей жизни в качестве младшего сына короля Чарльза и принцессы Дианы.

Когда в марте 2021 года во время интервью с Уинфри Маркл обвинила неназванных членов королевской семьи — позже выяснилось, что это были король Чарльз и Кейт Миддлтон — в расизме, королева, как известно, опубликовала заявление, в котором говорилось: "Некоторые воспоминания могут отличаться".

После того, как Гарри обосновался в многомиллионном доме, который он купил в Монтесито, королева оставалась "односложной" во время их разговоров.

"Было много односложных ответов: „да" и „нет"", — сказал хорошо осведомленный источник во дворце.

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Джамала рассказала, как сильно дорожит своим супругом Бекиром, который является ее поддержкой и опорой, а также замечательным отцом.

Ранее также известный украинский режиссер Семен Горов (настоящая фамилия – Егоров) и бывший муж оголтелой путинистки Снежаны Егоровой назвал брак с ней - ошибкой.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

