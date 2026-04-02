Удовольствие и медсестры: как принц Филипп провел свою последнюю ночь

Принц Филипп захотел прожить самую последнюю ночь в жизни по-своему: при чем тут медсестры и пиво.

Принц Филипп провел последнюю ночь в свое удовольствие

В ночь перед смертью принц Филипп, который почти восемь лет тайно боролся с раком простаты, сумел вырваться на волю и в последний раз насладиться отдыхом в уединении.

Согласно готовящейся к выходу биографии "Королева Елизавета II: Личная история" королевского писателя Хьюго Викерса, 99-летний член королевской семьи "ускользнул от своих медсестер… взял себе пиво и выпил его в Дубовой комнате" Виндзорского замка. Об этом пишет Page Six.

Книга выходит 9 апреля, в тот же день, когда Филипп скончался дома в 2021 году.

В тот день, как пишет Викерс, "он встал, принял ванну, сказал, что плохо себя чувствует, и тихонько ушёл", иронично отмечая, что смерть Филиппа стала обычным для него явлением — исчезновением без ведома королевы Елизаветы, так называемым "ирландским прощанием".

"В прежние времена часто случалось, что королева просила персонал сообщать ей о том, когда принц Филипп уезжает, — пишет Викерс, — но ей отвечали: "Его Королевское Высочество уехал двадцать минут назад".

После его смерти "она заявила, что "совершенно в ярости от того, что, как это часто бывало в жизни, он ушёл, не попрощавшись".

О персоне: Елизавета II Елизавета II – королева Соединенного Королевства и 14 стран Содружества наций с 6 февраля 1952 года до своей смерти 8 сентября 2022 года. Правила 70 лет и семь месяцев, дольше всех британских монархов.

Время от времени она сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой королевской семьи в СМИ, особенно после распада бракосочетаний ее детей, ее annus horribilis в 1992 году и смерти ее бывшей невестки Дианы, принцессы Уэльской в ​​1997 году. Однако поддержка монархии в Соединенном Королевстве оставалась неизменно высокой, как и ее личная популярность. Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года.

