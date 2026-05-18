Почему 19 мая нельзя стричь волосы: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
18 мая 2026, 16:22
В народе не советуют 19 мая стричь волосы, чтобы не "обрезать" удачу и силу.
Какой 19 мая праздник
  • Какой церковный праздник 19 мая
  • Что можно и нельзя делать 19 мая
  • Приметы 19 мая

Во вторник, 19 мая, православные верующие чтят память священномученика Патрикия - епископа Прусского, который отдал жизнь за христианскую веру во времена жестоких гонений. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 19 мая

Святой Патрикий служил епископом в городе Пруссы - крупном торговом и административном центре древней Вифинии. Он активно проповедовал Евангелие, поддерживал христианскую общину и укреплял верующих в непростые времена преследований.

В тот период римские власти требовали от жителей поклонения языческим богам и почитания императора как божества. Христиане, которые отказывались участвовать в языческих обрядах, подвергались арестам, пыткам и казням.

Согласно церковному преданию, Патрикия вместе с пресвитерами Акакием, Менандром и Полиеном схватили за исповедание христианства. Их заставляли отказаться от веры и принести жертвы идолам, однако священнослужители остались непреклонны.

После тяжелых мучений святой Патрикий принял смерть за веру. Его подвиг стал символом стойкости духа, преданности Христу и несокрушимой силы ранней Церкви.

Приметы 19 мая

  • Ясная, теплая погода - к щедрому, урожайному лету.
  • Сильная утренняя роса - к хорошему урожаю огурцов и зелени.
  • Гром этого дня обещает богатый урожай.

Что нельзя делать 19 мая

В народе верили, что 19 мая следует держать мысли в чистоте и избегать негатива. Поэтому остерегались негативных мыслей, ссор, лености. Считается, что 19 мая не стоит стричь волосы, поскольку вместе с ними можно "срезать" здоровье, удачу и жизненную силу.

Что можно делать 19 мая

Считалось, что именно сейчас лучшее время высаживать огурцы: по поверьям, тогда они вырастают особенно сочными, хрустящими и без горечи.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

