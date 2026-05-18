В Раде назвали главное препятствие на пути вступления Украины в Евросоюз

Раскрыт механизм, который позволит Украине вести переговоры быстрее и более продуктивно.

Названо препятствие на пути вступления Украины в ЕС

Важное из заявлений Галайчука:

Главная проблема вступления в ЕС - это единодушие членов при голосовании

Некоторые страны по 12–13 лет ведут переговоры и не смогли в них продвинуться

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук прокомментировал вопрос о том, есть ли риск блокирования в будущем со стороны других стран процесса ускоренного вступления Украины в ЕС.

"Единодушие — это основная причина, о которой говорят и Украина, и другие страны-кандидаты, и сами институты Европейского Союза. Это глобальная проблема. К большому сожалению, для того, чтобы убрать требование единодушия при голосовании, тоже нужно единодушное голосование. А на сегодняшний день политической воли среди стран-членов для таких радикальных изменений фундаментальных договоров Европейского Союза нет", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Политик пояснил, что на сегодня уже ведутся разговоры о более технических моментах – что можно изменить в методологии принятия новых членов ЕС, которая предусматривает стопроцентное выполнение всех требований и только после этого – приобретение членства.

"По нашему мнению, а также по мнению экспертного сообщества в ЕС, это не совсем справедливо и неэффективно. Такая методология уже создала проблемы для балканских стран и даже получила название "балканская ловушка", когда некоторые страны по 12–13 лет ведут переговоры и не смогли особо в них продвинуться", - указал он.

Народный избранник отметил, что в таком случае теряется смысл переговоров, энтузиазм, политическая поддержка процесса, ведь сами переговорные стороны уже не верят в то, о чем договариваются.

"У Украины нет такой роскоши, чтобы так долго вести переговоры, поэтому изменения необходимы. И частично они уже есть. Тот самый frontloading (обмен переговорными позициями до официального открытия переговоров) — это один из примеров инновационного подхода. Он, кстати, не требовал единогласного голосования.

То есть определенную гибкость партнеры уже проявили. Мы надеемся, что и в дальнейшем они будут ее демонстрировать. Именно это может стать механизмом, который позволит Украине вести переговоры быстрее и более продуктивно", - добавил Галайчук.

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры.

Ранее сообщалось о том, что Украина готова временно отказаться от части льгот ЕС, чтобы ускорить вступление в союз, заявил вице-премьер по европейской интеграции Тарас Качка.

О персоне: Вадим Галайчук Вадим Галайчук — народный депутат Украины IX созыва, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз. Занимается вопросами адаптации украинского законодательства к нормам ЕС и сопровождением законопроектов в сфере евроинтеграции. Также является председателем украинской части Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС, который является площадкой для межпарламентского сотрудничества Украины и Евросоюза.

