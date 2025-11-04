Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

Кратко:
- Украина продолжает курс на вступление в ЕС, несмотря на войну
- Еврокомиссия требует ускорить реформы и укрепить борьбу с коррупцией
Украина продолжает демонстрировать значительную преданность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.
Об этом говорится в проекте текста Европейской комиссии, доступ к которому получило агентство Reuters. Документ является частью отчета о расширении ЕС и, как ожидается, будет одобрен во вторник, 4 ноября.
"Украина продолжала демонстрировать значительную преданность пути к вступлению в ЕС в течение последнего года", - говорится в документе, несмотря на сложности, связанные с войной РФ против нашего государства.
Оценка реформ и рекомендации Еврокомиссии
Еврокомиссия высоко оценила внедренные Киевом реформы, одновременно отметив необходимость достичь большего прогресса в вопросах независимости судебной власти, борьбы с организованной преступностью и уважения к гражданскому обществу.
В проекте текста указано: "Недавние негативные тенденции, в частности растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, необходимо решительно изменить".
Речь идет, в частности, об июльских событиях этого года, когда попытки установить больший контроль со стороны генерального прокурора над антикоррупционным бюро и специализированной прокуратурой вызвали беспокойство в Брюсселе. Из-за протестов курс был быстро изменен, но инцидент привлек внимание ЕС.
Сроки вступления и планы Украины
Хотя большинство стран ЕС публично поддерживают Украину в стремлении присоединиться к блоку, сроки вступления пока не определены. Украинские власти сообщили, что планируют завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года.
"Комиссия готова поддержать эту амбициозную цель, но считает, что для ее достижения необходимо ускорить темпы реформ, в частности в основных сферах, таких как верховенство права", - говорится в документе.
Защита демократии и гарантии для новых членов ЕС
Комиссия также предлагает усилить защиту демократических стандартов в будущих договорах о присоединении: "Чтобы гарантировать, что новые государства-члены будут продолжать защищать и поддерживать свои достижения в сфере верховенства права, демократии и основных прав, Комиссия считает, что будущие договоры о присоединении должны содержать более надежные гарантии против отступления от обязательств, взятых во время переговоров о присоединении".
Мнение эксперта о вступлении Украины в ЕС
Эксперт Центра международных исследований ОНУ им. И. И. Мечникова Денис Кузьмин считает, что несмотря на критику Будапешта, вступление Украины в Европейский Союз является экономически выгодным для Венгрии.
"Объективно для венгерской экономики гораздо выгоднее, чтобы Украина была окружена Шенгенской зоной и Еврозоной, а не оставалась на границе ЕС. По всем критериям вступление Украины в ЕС пойдет стране только на пользу", - отметил Кузьмин в прямом эфире телеканала FREEДOM.
Вступление Украины в ЕС - новости по теме
Как писал Главред, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.
Напомним, что экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил главные вызовы, которые должны быть преодолены, чтобы Украина стала членом ЕС. По его словам, для членства Украины в ЕС прежде всего необходимо, чтобы Западная Европа нашла способ сохранить контроль над европейским проектом после вступления Украины, Молдовы и западных Балкан.
