Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

Руслан Иваненко
4 ноября 2025, 01:48
23
Киев работает над защитой демократических стандартов и обеспечением стабильности в стране.
Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя
Украинские власти готовят решительные шаги для завершения переговоров о вступлении в ЕС / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Кратко:

  • Украина продолжает курс на вступление в ЕС, несмотря на войну
  • Еврокомиссия требует ускорить реформы и укрепить борьбу с коррупцией

Украина продолжает демонстрировать значительную преданность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Об этом говорится в проекте текста Европейской комиссии, доступ к которому получило агентство Reuters. Документ является частью отчета о расширении ЕС и, как ожидается, будет одобрен во вторник, 4 ноября.

видео дня

"Украина продолжала демонстрировать значительную преданность пути к вступлению в ЕС в течение последнего года", - говорится в документе, несмотря на сложности, связанные с войной РФ против нашего государства.

Оценка реформ и рекомендации Еврокомиссии

Еврокомиссия высоко оценила внедренные Киевом реформы, одновременно отметив необходимость достичь большего прогресса в вопросах независимости судебной власти, борьбы с организованной преступностью и уважения к гражданскому обществу.

В проекте текста указано: "Недавние негативные тенденции, в частности растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, необходимо решительно изменить".

Речь идет, в частности, об июльских событиях этого года, когда попытки установить больший контроль со стороны генерального прокурора над антикоррупционным бюро и специализированной прокуратурой вызвали беспокойство в Брюсселе. Из-за протестов курс был быстро изменен, но инцидент привлек внимание ЕС.

Сроки вступления и планы Украины

Хотя большинство стран ЕС публично поддерживают Украину в стремлении присоединиться к блоку, сроки вступления пока не определены. Украинские власти сообщили, что планируют завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года.

"Комиссия готова поддержать эту амбициозную цель, но считает, что для ее достижения необходимо ускорить темпы реформ, в частности в основных сферах, таких как верховенство права", - говорится в документе.

Защита демократии и гарантии для новых членов ЕС

Комиссия также предлагает усилить защиту демократических стандартов в будущих договорах о присоединении: "Чтобы гарантировать, что новые государства-члены будут продолжать защищать и поддерживать свои достижения в сфере верховенства права, демократии и основных прав, Комиссия считает, что будущие договоры о присоединении должны содержать более надежные гарантии против отступления от обязательств, взятых во время переговоров о присоединении".

Мнение эксперта о вступлении Украины в ЕС

Эксперт Центра международных исследований ОНУ им. И. И. Мечникова Денис Кузьмин считает, что несмотря на критику Будапешта, вступление Украины в Европейский Союз является экономически выгодным для Венгрии.

"Объективно для венгерской экономики гораздо выгоднее, чтобы Украина была окружена Шенгенской зоной и Еврозоной, а не оставалась на границе ЕС. По всем критериям вступление Украины в ЕС пойдет стране только на пользу", - отметил Кузьмин в прямом эфире телеканала FREEДOM.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как писал Главред, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Напомним, что экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил главные вызовы, которые должны быть преодолены, чтобы Украина стала членом ЕС. По его словам, для членства Украины в ЕС прежде всего необходимо, чтобы Западная Европа нашла способ сохранить контроль над европейским проектом после вступления Украины, Молдовы и западных Балкан.

Читайте также:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз евроинтеграция Вступление Украины в Евросоюз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

01:48Мир
"Килл-зона" расширяется: офицер рассказал о ситуации под Покровском

"Килл-зона" расширяется: офицер рассказал о ситуации под Покровском

00:43Фронт
С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

22:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Последние новости

02:56

Очень просто и быстро: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

02:00

"Начинает появляться страх": предательница Татьяна Овсиенко стала неузнаваемой

01:48

Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

01:30

Попытка номер три: Дженнифер Энистон официально подтвердила рома с "гуру любви"

00:52

"Меня что-то повело": Остап Ступка признался, с чего начался его роман с Маргаритой Ткач

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
00:43

"Килл-зона" расширяется: офицер рассказал о ситуации под Покровском

03 ноября, понедельник
23:56

Сложный тест на IQ: можете ли вы найти число четыре в море семерок за 7 секунд

23:51

"Не могу понять и принять": жена Дизеля Яценко впервые высказалась о смерти музыкантаВидео

23:41

Динамо повторило собственный антирекорд: что скрывает печальная статистика

Реклама
23:19

"Больше не могу это скрывать": MamaRika рассказала горькую правду о себе

23:07

Эксперты призвали выливать средство для мытья посуды в канализацию в ноябреВидео

22:45

С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

22:41

Почему не стоит отжимать пакетик чая: объяснение, которое удивит даже любителей напитка

22:02

"Красные линии" соседства: что нельзя делать на участке без разрешения соседа

21:50

"Начало вылезать": мама 24-летней девушки Ступки восстала против их романа

21:44

"Дроны и ракеты по Рублевке": раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве

21:36

Орбан готовит "энергетическое соглашение" для Трампа: в СМИ узнали, что оно предусматривает

21:19

Вы сами притянете к себе беду: приметы, которые нельзя нарушать в праздник 4 ноября

21:15

Фламинго уже летят по россиянам - какой "реванш" готовит Кремль и чего ждать украинцамВидео

20:57

Россия нанесла удар по базе украинских войск - ГБР начало расследование

Реклама
20:52

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

20:32

Зачем замораживать хлеб: эксперт назвала неожиданные преимущества

20:04

"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца годаВидео

19:51

Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

19:45

Как подготовить сад к зиме: семь осенних ошибок, которые могут погубить растенияВидео

19:41

Многие делают ошибку: два хитрых правила, как стирать тюль

19:39

Дарвин бы удивился: почему успешные люди выбирают жизнь без детей

19:39

Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

19:31

Как прогреть салон авто за считанные минуты - помогут две "забытые" кнопкиВидео

19:25

"Даты определены": Зеленский заинтриговал заявлением о Купянске и ПокровскеВидео

19:10

Как Силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасльмнение

19:05

Влупила новая магнитная буря: украинцев предупредили о 6-балльном шторме

18:49

Сырский сообщил об успешном контрнаступлении в Донецкой области - что известно

18:46

Дизель и бензин "возьмут разгон": эксперт озвучил новые цены на АЗС

18:46

Заговоры и бунты: почему в Турции казнили за употребление кофе

18:39

Военный эксперт заявил, что РФ будет пытаться открыть новое направление на фронте

18:12

Не придется даже пачкать руки: лайфхак, как быстро приготовить тефтели

18:10

"Извиняюсь" не работает: языковеды объяснили, как правильно просить прощения

18:00

Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС: чего ожидать

17:56

Куда пойдут россияне после оккупации Покровска - названы основные направления

Реклама
17:47

ВМС атаковали элитное подразделение РФ в Черном море - детали дерзкой операцииВидео

17:44

На вкус как бабушкины: рецепт ленивых пирожков с яйцом и луком без лепки

17:27

Профессия мечты или ловушка: как правильно выбрать специальность в зарубежном университете

17:27

Популярные продукты в Украине стремительно дешевеют: сколько это продлится

16:56

Причина, о которой знают единицы: зачем белить деревья осенью

16:55

Евровидение 2026: три страны-соседи Украины объявили о возвращении на конкурсВидео

16:48

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

16:38

Разведчики уничтожили важные объекты российской ПВО в Крыму: детали операцииВидео

16:36

Доллар и евро резко взлетели после падения: новый курс валют на 4 ноября

16:29

Дешево и гениально: почему украинцы выбрали солому, а не дерево

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять