Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

Киев работает над защитой демократических стандартов и обеспечением стабильности в стране.

https://glavred.info/world/ukraina-idet-v-es-no-est-nyuans-smi-uznali-o-novyh-usloviyah-bryusselya-10712066.html Ссылка скопирована

Украинские власти готовят решительные шаги для завершения переговоров о вступлении в ЕС / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Кратко:

Украина продолжает курс на вступление в ЕС, несмотря на войну

Еврокомиссия требует ускорить реформы и укрепить борьбу с коррупцией

Украина продолжает демонстрировать значительную преданность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Об этом говорится в проекте текста Европейской комиссии, доступ к которому получило агентство Reuters. Документ является частью отчета о расширении ЕС и, как ожидается, будет одобрен во вторник, 4 ноября.

видео дня

"Украина продолжала демонстрировать значительную преданность пути к вступлению в ЕС в течение последнего года", - говорится в документе, несмотря на сложности, связанные с войной РФ против нашего государства.

Оценка реформ и рекомендации Еврокомиссии

Еврокомиссия высоко оценила внедренные Киевом реформы, одновременно отметив необходимость достичь большего прогресса в вопросах независимости судебной власти, борьбы с организованной преступностью и уважения к гражданскому обществу.

В проекте текста указано: "Недавние негативные тенденции, в частности растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, необходимо решительно изменить".

Речь идет, в частности, об июльских событиях этого года, когда попытки установить больший контроль со стороны генерального прокурора над антикоррупционным бюро и специализированной прокуратурой вызвали беспокойство в Брюсселе. Из-за протестов курс был быстро изменен, но инцидент привлек внимание ЕС.

Сроки вступления и планы Украины

Хотя большинство стран ЕС публично поддерживают Украину в стремлении присоединиться к блоку, сроки вступления пока не определены. Украинские власти сообщили, что планируют завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года.

"Комиссия готова поддержать эту амбициозную цель, но считает, что для ее достижения необходимо ускорить темпы реформ, в частности в основных сферах, таких как верховенство права", - говорится в документе.

Защита демократии и гарантии для новых членов ЕС

Комиссия также предлагает усилить защиту демократических стандартов в будущих договорах о присоединении: "Чтобы гарантировать, что новые государства-члены будут продолжать защищать и поддерживать свои достижения в сфере верховенства права, демократии и основных прав, Комиссия считает, что будущие договоры о присоединении должны содержать более надежные гарантии против отступления от обязательств, взятых во время переговоров о присоединении".

Мнение эксперта о вступлении Украины в ЕС

Эксперт Центра международных исследований ОНУ им. И. И. Мечникова Денис Кузьмин считает, что несмотря на критику Будапешта, вступление Украины в Европейский Союз является экономически выгодным для Венгрии.

"Объективно для венгерской экономики гораздо выгоднее, чтобы Украина была окружена Шенгенской зоной и Еврозоной, а не оставалась на границе ЕС. По всем критериям вступление Украины в ЕС пойдет стране только на пользу", - отметил Кузьмин в прямом эфире телеканала FREEДOM.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как писал Главред, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Напомним, что экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил главные вызовы, которые должны быть преодолены, чтобы Украина стала членом ЕС. По его словам, для членства Украины в ЕС прежде всего необходимо, чтобы Западная Европа нашла способ сохранить контроль над европейским проектом после вступления Украины, Молдовы и западных Балкан.

Читайте также:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред