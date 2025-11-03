"Покупайте все, что есть": Вучич не против продать ЕС боеприпасы для Украины

Европе может закупать боеприпасы у сербской оборонной промышленности, подчеркнул Александар Вучич.

Александр Вучич сообщил о продаже боеприпасов странам ЕС

Президент Сербии Александр Вучич не исключил продажу странам Евросоюза боеприпасов, которые потом могут быть переданы Украине.

В интервью немецкому изданию Cicero он предложил Европе закупать боеприпасы у сербской оборонной промышленности.

"И хотя я не хочу казаться тем, кто поставляет боеприпасы воюющей стороне, Европе нужны боеприпасы. Я предложил нашим друзьям в Европе заключить соглашение и закупить у нас все, что у нас есть. Это было бы феноменальным вкладом в европейскую безопасность", - подчеркнул он.

По словам президент Сербии, военные склады в его стране "полны боеприпасов", особенно много минометных снарядов.

При этом отвечая на вопрос о возможности дальнейшей передачи приобретенных в Сербии боеприпасов Украине, Вучич сказал, что "покупатели смогут делать с ними все, что захотят".

"Нам просто нужны долгосрочные контракты, чтобы планировать. Я всегда говорил, что Сербия – нейтральная страна. Но мы абсолютно готовы сотрудничать с европейскими армиями", – добавил он.

Украина может получить мощные боеприпасы: данные СМИ

Пентагон предложил передать Украине боеприпасы с белым фосфором, однако Белый дом несколько раз отверг эту инициативу. По информации американских должностных лиц, знакомых с планом, военные предлагали поставлять такие артиллерийские снаряды для создания осветительных и дымовых завес, а не для применения против личного состава противника, пишет NBC News.

Ранее сообщалось о том, что Сербия согласилась поставлять оружие в Украину. Один из документов Пентагона, который попал в Сеть, говорит о том, что Сербия обязалась предоставить летальную помощь Украине или уже предоставила ее.

Напомним, Вучич ранее заявлял, что в войне России против Украины виновны обе страны, а лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский должны "стать предателями, проиграть выборы, но спасти страну".

Как сообщал Главред, ранее Вучич заявил, что у Белграда пока нет возможности поддержать санкции против России. Сербия будет проводить свою собственную политику, в том числе в отношении Украины.

О персоне: Александр Вучич Александр Вучич (серб. Александр Вучић, Aleksandar Vučić; род. 5 марта 1970, Белград, Югославия) - сербский политик, государственный деятель, Президент Сербии с 31 мая 2017. До этого был дважды премьер-министром Сербии (2014-2016, 2016-2017), первым вице-премьером (2012-2014), министром обороны (2012-2013) и министром информации (1998-2000). Бывший председатель Сербской прогрессивной партии (до мая 2023). Политический курс Вучича направлен на евроинтеграцию страны и оставление дружеских отношений с Россией и Китаем. Украинские медиа называют Вучича пророссийским, пишет Википедия.

