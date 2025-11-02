Трамп послал сигнал Путину после переговоров с Си Цзиньпином - чего ждать

Решение Трампа возобновить ядерные испытания после встречи с Си Цзиньпином стало сигналом о готовности США противостоять амбициям Китая и России.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина - какой сигнал послал Трамп Путину / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Трамп послал сигнал Китаю и России

Президент США поручил начать немедленные испытания американского ядерного оружия

Сразу после переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина глава Белого дома поручил Пентагону немедленно начать американские ядерные испытания. Это был важный сигнал для России и Китая. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Загородний отметил, что таким образом Трамп демонстрирует Китаю готовность США противодействовать возможной военной угрозе и сигнализирует, что Вашингтон не намерен мириться с подготовкой Пекина к конфронтации.

В то же время, по его словам, Америка также показывает, что не боится ядерных угроз со стороны России и готова соревноваться с ней в сфере вооружений.

"Посмотрим, как это получится, особенно у России, которая не имеет ресурсов на эти соревнования. Впрочем, как и у Китая", - резюмирует он.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Как отказ Китая от российских энергоносителей повлияет на ход войны - мнение эксперта

Как писал Главред, распространенное мнение, что отказ китайских компаний от закупки российской нефти может существенно пошатнуть позиции РФ на мировом рынке, является не совсем точным. Об этом заявил аналитик и эксперт по энергетической политике центра Razom We Stand Максим Гардус. По его словам, ключевую роль сейчас играет Индия, которая ежедневно покупает от 1,6 до 1,8 миллиона баррелей российской нефти, тогда как Китай - примерно 1,5 миллиона. Поэтому именно отказ Индии, а не Китая, мог бы нанести России по-настоящему ощутимый удар.

"Думаю, сейчас все дипломатические усилия сосредоточатся именно на этом направлении: с одной стороны, усилят санкционное давление на компании, работающие с Россией, чтобы запугать индийский бизнес; с другой - будут вести агитационную работу среди арабских стран, чтобы они увеличили добычу. Это должно убедить Индию, что отказ от российской нефти будет для нее безопасным", - пояснил он.

Ядерные учения - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп распорядился безотлагательно возобновить ядерные испытания - впервые за последние 33 года. Он заявил, что поручил Пентагону провести проверку американского ядерного арсенала "на равных условиях" с другими ядерными державами.

Как уточнил вице-президент США Джей Ди Вэнс, цель этих испытаний - проверить эффективность американского ядерного оружия и обеспечить надежность системы ядерного сдерживания.

Тем временем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил применением ядерного оружия против Бельгии. В ответ министр обороны страны Тео Франкен заявил, что российскому политику стоит "остыть".

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

