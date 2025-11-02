Украина может заставить Кремль сдаться: названо главное условие

Дальнобойный арсенал украинского оружия - ключевой фактор, который заставит Россию прекратить войну.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-mozhet-zastavit-kreml-sdatsya-nazvano-glavnoe-uslovie-10711604.html Ссылка скопирована

Сибига сказал, как Росин заставить остановить войну / Коллаж: Главред, фото УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы Сибиги:

Дальнобойное оружие Украины заставит Кремль сдаться

Украинское оружие станет гарантией против новой российской агрессии

Украина все чаще наносит прицельные удары по военным объектам в России, что постепенно подталкивает Кремль к завершению войны. Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам дальнобойная сила Украины является ключом к тому, чтобы заставить Россию прекратить войну.

видео дня

"Чем дальше мы сможем действовать, тем короче будет война", - отметил министр.

Он сказал, что украинские возможности в этой сфере стремительно расширяются, а число успешных ударов по законным военным целям на территории страны-агрессора России неуклонно растет каждую неделю.

По его словам, это хорошо просчитанная, точная и умная кампания, призванная ослабить российскую военную машину и заставить Москву быстрее закончить войну.

"В будущем украинский дальнобойный арсенал будет служить пакетом сдерживания и гарантией против любой новой российской агрессии. У нас есть технологии и возможности производить больше оружия, но нам нужно больше инвестиций для его наращивания. Я призываю партнеров увеличить взносы", - добавил он.

Сибига предложил партнерам строить в Украине и вместе с Украиной, начинать новые совместные проекты, поскольку в будущем они будут иметь потенциал.

"Это улица с двусторонним движением, ведь те, кто помогают Украине сейчас, получают новые возможности для собственного оборонного потенциала в будущем. Война, которую Россия развязала против Украины, возвращается туда, откуда она пришла. И это справедливо. Чем быстрее это поймут в Кремле, тем быстрее примут единственное разумное решение - прекратить эту войну", - подчеркнул министр.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Дальнобойное оружие Украины - новости по теме

Напомним, ранее Владимир Зеленский отмечал, что оружие собственного производства, такое как ракеты или дроны, очень часто используется для дальних поражений объектов противника.

Кстати, недавно в России заявили об атаке ракет Фламинго. Сами россияне сообщали о том, что Московский регион РФ был под атакой украинских ракет.

Народный депутат Украины, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев рассказывал, что "Фламинго" - это не единственная ракета, которая применяется для ударов по Российской Федерации. У нас есть много разных ракет, которые летают на разные расстояния, и "Паляница", и "Ад", и тот самый "Нептун".

Читайте также:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред