Загорелся корабль и не только: Украина нанесла массированный удар по порту РФ

Юрий Берендий
2 ноября 2025, 13:27
Украина нанесла новый удар по нефтетерминалу в российском Туапсе, на месте удара зафиксирован масштабный пожар и повреждения объектов инфраструктуры.
Загорелся корабль и не только: Украина нанесла массированный удар по порту РФ
Украина нанесла массированный удар по порту РФ / Коллаж: Главред, фото: Южная транспортная прокуратура РФ, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

  • Дроны СБУ атаковали порт в Туапсе
  • В результате атаки повреждена портовая инфраструктура, загорелся корабль РФ

Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны осуществила атаку на нефтетерминал в российском порту Туапсе, что в Краснодарском крае. По данным источников Укринформа в СБУ, удар беспилотников привел к поражению танкера и части портовой инфраструктуры.

Отмечается, что дроны Центра спецопераций "Альфа" в координации с другими подразделениями нанесли пять прицельных ударов, в результате чего загорелся танкер и были повреждены по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, которые использовались для загрузки и разгрузки судов. Также пострадали отдельные здания порта.

видео дня

На территории Туапсе расположены нефтетерминал и нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".

"Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре рф, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, "хлопок" на российских НПЗ и дальше будет ярко гореть", - сообщил информированный источник в СБУ.

Загорелся корабль и не только: Украина нанесла массированный удар по порту РФ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Какие цели на территории РФ являются приоритетными для Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, политический и экономический аналитик Тарас Загородний отметил, что среди чаще всего обсуждаемых целей для ударов по РФ фигурирует так называемый "ямальский крест" - узловая точка пересечения магистральных газопроводов. Он подчеркивает, что реализация такого сценария прежде всего зависит от технических возможностей Украины.

По его словам, многое определяется нашим потенциалом по производству ракет, ведь подобные объекты в России тщательно охраняются и прикрываются средствами ПВО.

Поражение энергетических и транспортных узлов, по мнению эксперта, могло бы оказать серьезное экономически-политическое давление на Россию.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский отметил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время планируют серию дальнобойных ударов по важным целям на территории Российской Федерации. Приоритетные объекты для поражения уже определены.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука в своей колонке для Главреда отметил, что ночная атака на Москву с 26 на 27 октября не стала первой, но в этот раз удары по Московской области оказались более результативными. По словам россиян, регион атаковали ракетами типа "Фламинго".

29 октября Силы обороны Украины успешно нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам, которые обеспечивали армию страны-агрессора - Новоспасскому НПЗ в Ульяновской области и Марийскому НПЗ в Республике Марий Эл. Кроме того, был поражен Буденновский газоперерабатывающий завод в Ставропольском крае России, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

война в Украине СБУ Удары вглубь РФ
Ни в коем случае не "большое спасибо" - как правильно благодарить на украинском

Ни в коем случае не "большое спасибо" - как правильно благодарить на украинском

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Можете навлечь беду: какой 2 ноября церковный праздник и чего лучше не делать в этот день

Можете навлечь беду: какой 2 ноября церковный праздник и чего лучше не делать в этот день

Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

