Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

Россияне из-за успешных действий Сил обороны Украины вынуждены заменять уничтоженные подразделения менее подготовленными силами, отметил военный.

Россияне выводят часть войск из-под Покровска / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

Россияне вывели 155 бригаду из-под Покровска из-за значительных потерь

Новоприбывшие войска действуют хаотично

Враг пытается вести интенсивные боевые действия во время дождя, когда работа дронов затруднена

Россия отвела с Покровского направления 155-ю бригаду морской пехоты, которая ранее участвовала в боевых действиях в Сирии и на Киевщине. Об этом в комментарии Суспільному сообщил штаб-сержант 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Александр Вовк.

По его словам, на место 155 бригады, оккупанты перебросили менее подготовленные подразделения - 108-й мотопехотный и 68-й танковый полки из состава 150-й дивизии.

"В последнее время это подразделение было усилиями наших военнослужащих почти уничтожено и оно сейчас выводится, то что осталось выводится, происходит замена на мотопехотные подразделения. Это свидетельствует о том, что враг понес в зоне нашей ответственности большие потери и целое подразделение стало небоеспособным", - пояснил штаб-сержант.

Военный добавил, что новые российские подразделения не ориентируются в боевой обстановке, несут большие потери во время штурмов и действуют хаотично. Несмотря на то, что атаки врага продолжаются даже в сложных погодных условиях, когда работа украинских дронов затруднена, Вооруженные силы Украины эффективно обнаруживают и уничтожают противника.

Российские войска применяют пехоту, бронетехнику, танки и дроны, в том числе с оптоволоконным управлением, чтобы поразить украинскую логистику, однако их попытки остаются безуспешными.

Вовк отметил, что несмотря на попытки российских военных продвигаться ночью, используя термоодеяла для маскировки, это не дает результата - украинские защитники обнаруживают их и уничтожают.

Он также пояснил, что во время дождя, когда работа украинских дронов усложняется, интенсивность атак противника возрастает. Зато в ясную погоду россияне избегают масштабных штурмов, действуя небольшими группами или в одиночку.

По словам военного, оккупанты пытаются прорвать оборону в направлении Константиновка - Купянск, однако большинство их техники уничтожается еще до того, как она приближается к позициям Вооруженных сил Украины.

Покровск / Инфографика: Главред

Какая сейчас ситуация в Покровске - мнение нардепа

Как ранее писал Главред, ситуация в районе Покровска и прилегающих населенных пунктов остается крайне напряженной - российские войска продолжают концентрировать силы, пытаясь вытеснить украинские подразделения с позиций. Об этом сообщил в эфире Radio NV народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он отметил, что оккупанты активно применяют беспилотники для перекрытия путей снабжения и создания угрозы окружения украинских сил в Покровске.

По словам Костенко, учитывая темпы наступления и ресурсы, которые Россия сосредоточила на этом направлении, было очевидно, что угроза потери Покровска - лишь вопрос времени. Усилия украинских войск были направлены на то, чтобы максимально замедлить продвижение врага.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска не отказались от планов захватить Покровск в Донецкой области и сейчас усилили штурмовые действия. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным CNN, бои за стратегически важный Покровск становятся все более интенсивными - российские подразделения продвигаются в черту города и пытаются перекрыть последние маршруты снабжения украинских войск.

В то же время, по информации Министерства обороны Украины, только в октябре 2025 года армия РФ потеряла более 31 тысячи военных - это примерно соответствует численности трех полноценных дивизий.

О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

