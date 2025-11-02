Укр
В Украину придет второе "бабье лето": когда ждать аномально теплую погоду

Мария Николишин
2 ноября 2025, 11:31
Синоптик сказал, что температура будет выше даже климатической нормы.
Прогноз погоды на неделю / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в течение недели
  • Когда наступит второе "бабье лето"

Погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в течение недели погодные условия в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления и преобладание антициклональной циркуляции.

"Над большей частью Европы, в том числе и на территории Украины будут господствовать теплые воздушные массы, за счет чего средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы, особенно в южных и западных областях", - подчеркнул он.

Синоптик добавил, что дождей будет мало, а основная их часть будет выпадать в западных, иногда северных и центральных областях.

"Таким образом, предстоящие дни с хорошей комфортной погодой можно с уверенностью назвать вторым "бабьим летом", которое окажется значительно более длительным и солнечным по сравнению с короткими периодами тепла, которые наблюдались в октябре", - подчеркнул Кибальчич.

Погода в Украине 3 ноября

В понедельник, 3 ноября, на всей территории Украины будет наблюдаться теплая и сухая погода, без осадков и лишь во второй половине дня на крайнем западе страны пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха ночью составит +4...+10 градусов, днем +10...+15 градусов, на крайнем западе, в Крыму и в Одесской области +16...+21 градусов.

Погода 3 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 4 ноября

Во вторник, 4 ноября, дожди пройдут в западной части страны, днем также местами в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории Украины сохранится теплая и сухая погода.

Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +3...+10 градусов, днем +8...+14 градусов, в южных регионах и Крыму +12...+17 градусов.

Погода 4 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 5 ноября

В среду, 5 ноября, облачная и неустойчивая погода с небольшими дождями прогнозируется в западных, центральных и южных областях. На севере и востоке будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью составит +3...+9 градусов, днем +7...+13 градусов.

Погода 5 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 6 ноября

В четверг, 6 ноября, под влиянием антициклона во всех регионах нашей страны прогнозируется теплая погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами возможен туман.

Температура ночью ожидается в пределах +3...+9 градусов, днем +11...+16 градусов, в южных и западных регионах +13...+18 градусов.

Погода в Украине 7 ноября

В пятницу, 7 ноября, сохранится комфортная погода по всей территории Украины. Осадков не предвидится.

Температура ночью составит +3...+9 градусов, днем +11...+16 градусов, в южных и западных регионах местами +17...+18 градусов.

Погода на выходных

На выходных, 8 и 9 ноября, под влиянием антициклона и на фоне высокого давления продолжится период аномально теплой и сухой погоды во всех регионах Украины.

Температура воздуха в ночное время составит +2...+8 градусов, днем +10...+16 градусов, на крайнем юге и Закарпатье местами +17...+18 градусов.

Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Какой будет погода в ноябре

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что погода в Украине в ноябре будет контрастной. Месяц будет морозным и снежным.

"Надеемся, что первая декада ноября все же будет еще без морозов. В принципе, ноябрь такой месяц, когда уже могут быть и морозы, но пока что видим, что начало месяца будет более комфортное", - подчеркнула она.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 2 ноября, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. Там будет сильный туман с видимостью 200-500 м.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что новый месяц года, на который всегда больше всего нареканий за его облачность, решит подкорректировать свой имидж и подарит украинцам по-настоящему теплую погоду и даже с солнышком.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
