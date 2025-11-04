Снег и морозы накроют Украину: синоптик назвал дату резкого похолодания

Вы узнаете:
- Когда может прийти похолодание
- Какой будет погода в ноябре
Сейчас в Украине столбики термометров показывают достаточно комфортную температуру воздуха, и такая тенденция продлится еще некоторое время. Однако во второй половине ноября ожидается резкое похолодание - возможны морозы и снег. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань в Facebook.
По его словам, сейчас антициклоны сменяют циклоны, проходят атмосферные фронты, но теплая погода остается, несмотря ни на что.
"Борьбы сезонов пока не ждем, погодными процессами уверенно руководит октябрьская осень", - пишет синоптик.
Постригань объясняет, что переход температуры ниже +5º, который означает начало зимнего покоя в природе и завершение роста озимых культур, пока откладывается. Однако уже со второй половины ноября возрастает вероятность первых проявлений зимы.
"Со второй половины ноября возрастает вероятность "первых проявлений зимы": к дождям присоединяются осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица. На что нужно обратить внимание владельцам авто", - рассказал синоптик.
Когда в Украине прогнозируется существенное похолодание
Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в ближайшее время погода в Украине будет умеренно теплой, с колебаниями.
В то же время с 11-12 ноября в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание.
Погода в Украине - новости по теме
Напомним, Главред писал, что в Украине 4 ноября будет уже прохладно. В то же время в некоторых областях задержится тепло.
Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами.
Между тем метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.
Читайте также:
- Почти во всех областях объявили І уровень опасности: будет очень сильный туман
- В Украину придет второе "бабье лето": когда ждать аномально теплую погоду
- Влупила новая магнитная буря: украинцев предупредили о 6-бальном шторме
О персоне: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред