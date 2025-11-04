Снег и морозы накроют Украину: синоптик назвал дату резкого похолодания

Первые проявления зимы в Украине будут заметны в течение текущего месяца.

В Украине ожидается серьезное похолодание / Коллаж: Главред, фото: pexels

Сейчас в Украине столбики термометров показывают достаточно комфортную температуру воздуха, и такая тенденция продлится еще некоторое время. Однако во второй половине ноября ожидается резкое похолодание - возможны морозы и снег. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань в Facebook.

По его словам, сейчас антициклоны сменяют циклоны, проходят атмосферные фронты, но теплая погода остается, несмотря ни на что.

"Борьбы сезонов пока не ждем, погодными процессами уверенно руководит октябрьская осень", - пишет синоптик.

Постригань объясняет, что переход температуры ниже +5º, который означает начало зимнего покоя в природе и завершение роста озимых культур, пока откладывается. Однако уже со второй половины ноября возрастает вероятность первых проявлений зимы.

"Со второй половины ноября возрастает вероятность "первых проявлений зимы": к дождям присоединяются осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица. На что нужно обратить внимание владельцам авто", - рассказал синоптик.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в ближайшее время погода в Украине будет умеренно теплой, с колебаниями.

В то же время с 11-12 ноября в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание.

Напомним, Главред писал, что в Украине 4 ноября будет уже прохладно. В то же время в некоторых областях задержится тепло.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.

О персоне: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

