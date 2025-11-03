Морозы и дожди сорвут 'бабье лето' - когда в Украину придет резкое похолодание

Холодный атмосферный фронт принесет в Украину дожди.

https://glavred.info/synoptic/morozy-sorvut-babe-leto-kogda-v-ukrainu-pridet-rezkoe-poholodanie-10711835.html Ссылка скопирована

Погода в Украине / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 4-5 ноября

Когда ожидается новое потепление

Когда прогнозируется новое похолодание с ночными "минусами"

Погода в Украине 4-5 ноября будет прохладной, местами пройдут дожди. Однако с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 3 ноября станет самым теплым днем ближайшего периода. В этот день погода будет солнечной с комфортной температурой.

видео дня

Впрочем, уже 4 ноября на запад и север Украины придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди. Осадки ожидаются также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, тогда как на остальной территории будет без осадков.

Температура воздуха во вторник в западных, северных областях, в Винницкой и Черкасской областях снизится до +9...+13 °C. В то же время в южных, восточных и большинстве центральных областей будет теплее - +12...+16 °C, местами на юге до +18 °C.

Карта погоды / Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Киеве 4 ноября

По прогнозу Диденко, в Киеве 4 ноября ожидается похолодание. Темпертура воздуха упадет до +10 °C. Также небо в столице покроет облаками и ожидается дождь.

Наталья Диденко / Инфографка: Главред

Какой будет погода до 12 ноября

Синоптик отметила, что 4-5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода. С 6 по 10 ноября, по прогнозу Диденко, ожидается новое потепление, а уже после 11 ноября - ощутимое похолодание, с ночными "минусами" и дневными температурами около +2...+8°C.

"Более длинный прогноз ориентировочный, потребует уточнения. Но думать и планировать стоит заранее", - подчеркнула она.

Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Когда ожидается резкое похолодание - прогноз народного синоптика

Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду сообщил, что после короткого бабьего лета с 20 по 28 ноября температура в Украине упадет на 10-13 градусов.

По его прогнозу, зимнюю погоду следует ожидать в конце второй декады ноября. Тогда появятся ночные морозы, заморозки и существенное похолодание.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 2 ноября синоптики объявили штормовое предупреждение почти по всей стране из-за сильного тумана с видимостью 200-500 м. Небольшие дожди прошли на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

Также синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что первая неделя ноября будет теплой и комфортной, с температурами значительно выше климатической нормы. Погода будет определяться антициклоном, поэтому дождей будет мало.

Кроме этого, метеоролог Вазира Мартазинова сообщила, что уже с начала ноября в Украину придут дожди, а в конце месяца ожидаются первые морозы и снег. Зима начнется с незначительными осадками без формирования устойчивого снежного покрова.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред