Названа дата, когда Украину накроет сильный мороз: резко налетит снег и ударит -12

Погода в Украине уже в ноябре готовит украинцам сюрпризы. Сильные морозы и осадки придут совсем скоро, рассказала в интервью Главреду заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.
"С 1 по 5 ноября возможны дожди. После 5 ноября стоит ожидать сильных осадков. После 7 ноября осадков не ожидаем, но температура в это время будет снижаться. Уже к концу ноября стоит ожидать резкое похолодание. Это резкое похолодание придет, примерно, с 25 ноября и продержится до 3 декабря", - отметила метеоролог.
По словам Мартазиновой, мороз окутает Украину не надолго.
"Минимальная температура может доходить до -9 -12 градусов в ночное время. Дневная температура будет 0 градусов", - добавила синоптик.
Когда в Украину придет снег
"Первый серьезный снег будет к концу ноября. Тогда можно ждать мокрого снега. Также зима начнется со снегом. Отмечу, будет идти именно мокрый снег. Поскольку температура в декабре будет плюсовой, то и снега мы много не увидим. Большого снежного покрова с сугробами пока не прогнозирую", - добавила синоптик.
Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.
Погода в Украине 29 октября будет местами дождливой и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода до конца октября будет очень контрастной. От сильного ветра с дождями, до потепления.
