Названа дата, когда Украину накроет сильный мороз: резко налетит снег и ударит -12

Погода в ноябре в Украине будет морозной и с сильными осадками рассказала метеоролог.

https://glavred.info/synoptic/nazvana-data-kogda-ukrainu-nakroet-silnyy-moroz-rezko-naletit-sneg-i-udarit-12-10710464.html Ссылка скопирована

Погода на ноябрь в Украине / depositphotos.com/ua

Погода в Украине уже в ноябре готовит украинцам сюрпризы. Сильные морозы и осадки придут совсем скоро, рассказала в интервью Главреду заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

"С 1 по 5 ноября возможны дожди. После 5 ноября стоит ожидать сильных осадков. После 7 ноября осадков не ожидаем, но температура в это время будет снижаться. Уже к концу ноября стоит ожидать резкое похолодание. Это резкое похолодание придет, примерно, с 25 ноября и продержится до 3 декабря", - отметила метеоролог.

По словам Мартазиновой, мороз окутает Украину не надолго.

видео дня

"Минимальная температура может доходить до -9 -12 градусов в ночное время. Дневная температура будет 0 градусов", - добавила синоптик.

Когда в Украину придет снег

"Первый серьезный снег будет к концу ноября. Тогда можно ждать мокрого снега. Также зима начнется со снегом. Отмечу, будет идти именно мокрый снег. Поскольку температура в декабре будет плюсовой, то и снега мы много не увидим. Большого снежного покрова с сугробами пока не прогнозирую", - добавила синоптик.

Погода на месяц в Украине / meteoprog.com

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.

Погода в Украине 29 октября будет местами дождливой и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода до конца октября будет очень контрастной. От сильного ветра с дождями, до потепления.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред