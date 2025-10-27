Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев

Какой будет погода в ноябре в Украине рассказала Наталья Птуха.

Погода на ноябрь в Украине прогноз / Коллаж Главред

Погода до конца октября будет очень контрастной. От сильного ветра с дождями, до потепления.

В интервью Главреду начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой погоды ждать до конца октября, как начнется ноябрь в Украине, и будут ли морозы в последний месяц осени.

Какой погоды ожидать украинцам до конца октября и как начнется ноябрь?

Последняя неделя октября будет переменчивой, потому что 28-29 числа через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты с запада на восток. Они обусловят чередование дождей. Больше всего осадков ожидаем на востоке и юго-востоке, особенно ближайшие ночи в Луганской, Донецкой областях, местами значительные осадки.

Начиная с 30 октября уже будет формироваться поле повышенного атмосферного давления, поэтому будет практически погода без осадков в большинстве регионов нашей страны.

Замечу, во время прохождения фронтов ближайшие двое суток ожидаем усиления ветра, особенно днем.

Завтра в западных областях могут быть порывы ветра, местами 15-20 м/с в дневные время.

А вот по Карпатам 17-22 м/с. О Карпатах надо отдельно сказать, потому что 28-29 октября могут быть осадки смешанной фазы, то есть мокрый снег и дождь, порой налипание мокрого снега. Но температура ночью там около нуля, а днем +1 +6.

Когда осадки в Украине прекратятся?

Начиная с 30 октября, по всем областям уже будет постепенное прекращение осадков и соответственно повышение дневной температуры. Именно с 30 октября в Украине будут более высокие значения температуры. Начиная с четверга, ночная температура особо не изменится, а вот дневная повысится на 2-4 градуса по сравнению с предыдущей градацией. То есть будет уже немножко теплее.

Где будет теплее всего в конце октября?

На Закарпатье, Прикарпатье, также юг страны 30, 31 октября можно ожидать до +18 градусов.

То есть заканчивается октябрь в Украине и начинается ноябрь с достаточно комфортными погодными условиями.

Большинство областей будет без осадков, только 31 октября северо-восток страны, а 1 ноября кое-где по северным областям дожди. Осадки будут локальные, но на фоне достаточно комфортной температуры, как для ноября и для конца октября.

Какой погоды ожидать в ноябре?

Обычный температурный фон должен постепенно меняться и снижаться с приближением к зиме, но пока там среднемесячная температура предполагается в пределах +1 - +7 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.

Первая декада ноября может быть теплее. Восточные области остаются близкими к норме. Месячное количество осадков предполагается в пределах нормы, то есть, в принципе, по осадкам пока ничего такого чрезвычайного не ожидаем.

Нам можно ожидать больше солнечных дней в ноябре?

Здесь сложно сказать по поводу солнечных или не солнечных дней, но ноябрь всегда у нас не солнечный. Большинство дней может быть с облачностью, даже на фоне воздушных потоков, которые с юга поступают, но все же облачность за счет влажности высокой уже может быть.

Конечно, прояснения периодически также могут быть, но это в прогнозах более краткосрочных будем уточнять.

Ждать ли в ближайшее время ночных морозов?

Пока нет. Даже в начале ноября. Надеемся, что первая декада ноября все же будет еще без морозов, но это по расчетам, которые на сегодня. В дальнейшем будем уточнять прогноз, потому что сейчас об этом говорить сложно. В принципе, ноябрь такой месяц, когда уже могут быть и морозы, но пока видим, что начало месяца будет более комфортное.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

