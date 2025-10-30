Погода в Украине резко изменится: в ноябре атакует мороз, снег и новый сюрприз

Ноябрь в Украине будет довольно холодным и снежным, рассказали синоптики.

https://glavred.info/synoptic/pogoda-v-ukraine-rezko-izmenitsya-v-noyabre-atakuet-moroz-sneg-i-novyy-syurpriz-10710479.html Ссылка скопирована

Погода в Украине на ноябрь / Коллаж: Главред

Погода в Украине в ноябре будет контрастной. Как рассказали Главреду синоптики, месяц будет морозным и снежным.

Теплых дней уже ожидать не стоит, а вот минусовая температура окутает Украину довольно резко.

Погода на ноябрь - прогноз Укргидрометцентра

"Обычный температурный фон должен постепенно меняться и снижаться с приближением к зиме, но пока там среднемесячная температура предполагается в пределах +1 - +7 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы", - говорит в интервью Главреду начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха.

видео дня

Первая декада ноября в Украине может быть теплее.

"Восточные области остаются близкими к норме. Месячное количество осадков предполагается в пределах нормы, то есть, в принципе, по осадкам пока ничего такого чрезвычайного не ожидаем. Ноябрь всегда у нас не солнечный. Большинство дней может быть с облачностью, даже на фоне воздушных потоков, которые с юга поступают, но все же облачность за счет влажности высокой уже может быть", - отметила синоптик.

Погода на ближайшие 2 недели / фото: meteoprog

Морозы в Украине в начале ноября не прогнозируют.

"Пока морозов нет. Даже в начале ноября. Надеемся, что первая декада ноября все же будет еще без морозов, но это по расчетам, которые на сегодня. В дальнейшем будем уточнять прогноз, потому что сейчас об этом говорить сложно. В принципе, ноябрь такой месяц, когда уже могут быть и морозы, но пока видим, что начало месяца будет более комфортное", - добавила Птуха.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

Погода на ноябрь - что говорят народные синоптики

"С 10 ноября стоит ожидать довольно прохладную погоду. После бабьего лета, которое будет примерно с 20 по 28 ноября, придет значительное похолодание. Температура упадет сразу на 10-13 градусов", - отметил в интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин.

Погода на месяц в Украине / meteoprog.com

В ноябре в Украине резко похолодает.

"А вот "зимнюю" погоду стоит ожидать в конце второй декады ноября. Уже будут и ночные морозы, заморозки и похолодание", - прогнозирует народный синоптик.

О персоне: Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Украину накроет резкое похолодание в ноябре - прогноз метеоролога

"С 1 по 5 ноября возможны дожди. После 5 ноября стоит ожидать сильных осадков. После 7 ноября осадков не ожидаем, но температура в это время будет снижаться. Уже к концу ноября стоит ожидать резкое похолодание. А вот резкое похолодание придет, примерно, с 25 ноября и продержится до 3 декабря", - рассказала в интервью Главреду заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

С резким похолоданием придет и мороз.

"Минимальная температура может доходить до -9 -12 градусов в ночное время. Дневная температура будет 0 градусов.Первый серьезный снег будет к концу ноября. Тогда можно ждать мокрого снега. Также зима начнется со снегом. Отмечу, будет идти именно мокрый снег", - добавила Мартазинова.

О персоне: Вазира Мартазинова Мартазинова Вазира - украинский ученый, физик атмосферы, метеоролог, климатолог, специалист в области изменения климата и долгосрочного прогноза погоды. Доктор физико-математических наук (1998) в области метеорологии, профессор (2003). Почетный работник гидрометслужбы Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред