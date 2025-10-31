Укр
Солнце ''взорвалось'': на Землю надвинулась магнитная буря ''красного уровня''

Даяна Швец
31 октября 2025, 08:41
В ближайшее время ожидаются ощутимые магнитные волнения и увеличение геомагнитной активности.
Какими будут магнитные бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Коротко:

  • 30 октября стартовала буря красного уровня, продлится до 1 ноября
  • Влияние корональной дыры на Солнце вызовет новые магнитные волны

Появился обновленный прогноз солнечной и геомагнитной активности на период с 30 октября по 1 ноября 2025 года. Его обнародовал Центр прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США(NOAA).

Какими будут магнитные бури 31 октября и 1 ноября

Геомагнитные бури измеряют по шкале К-индекса, который колеблется от 2 до 9. Чем больше показатель, тем сильнее колебания магнитного поля Земли и, соответственно, мощнее их последствия для здоровья людей, техники и спутниковых систем.

видео дня

По данным исследователей, в четверг, 30 октября, началась магнитная буря средней интенсивности (К-индекс 5), которая относится к ''красному уровню''. Она может вызвать ухудшение самочувствия у людей, чувствительных к изменениям погоды. В конце суток активность несколько ослабнет, но 31 октября и 1 ноября ожидаются новые волны магнитных колебаний.

магнитная буря, влияние магнитной бури
​ Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред ​

Почему над Землей нависла еще более мощная буря

Как сообщает Британская геологическая служба, на Солнце произошел выброс корональной массы, который может вызвать очередной всплеск геомагнитной активности. Ученые отмечают, что влияние корональной дыры на нашей звезде все еще продолжается, из-за чего магнитное поле Земли остается нестабильным. В последующие дни - 31 октября, 1 и 2 ноября - ожидается новый поток заряженных частиц, который может вызвать очередные периоды усиленной активности.

Кроме того, 29 октября Солнце зафиксировало еще один корональный выброс, который потенциально может достичь Земли в виде скользящего удара в течение нескольких дней. Ученые сейчас уточняют его траекторию и силу воздействия.

Главред отмечает, что прогноз геомагнитной активности является динамичным и может корректироваться минимум каждые три часа, поскольку зависит от актуальных данных наблюдений за Солнцем. Наиболее точными считаются прогнозы на ближайшие сутки, тогда как долгосрочные оценки носят ориентировочный характер.

К слову, недавно сообщалось, что 5-балльная магнитная буря атаковала Украину. Была названа дата начала жесткого шторма.

Больше метеорологических новостей:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

