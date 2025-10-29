Температура поднимется до +18 градусов: совсем скоро в Украине потеплеет

Украинцев ждет идеальный осенний синоптический день.

Прогноз погоды на 30 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в четверг

Где может выпасть дождь

Погода в Украине в четверг, 30 октября, будет теплой. Кое-где температура воздуха может подняться до +18 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Октябрь завершается в Украине теплой погодой", - подчеркнула она.

По ее словам, завтра в течение дня температура воздуха составит +12...+16 градусов, на юге и западе местами до +18 градусов.

В то же время, в Сумской, Харьковской, Полтавской областях будет свежее, днем ожидается +10...+13 градусов.

"Дожди - ночью на востоке, завтра вечером появятся в западных областях. Но днем везде красивенная погода - без осадков и тепло", - отметила Диденко.

Погода 30 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 30 октября дождей не предвидится, в течение дня воздух прогреется до +14 градусов.

"Словом, четверг окажется хоть какой-то приятной компенсацией за отсутствие классического "бабьего лета". Завтра - идеальный осенний синоптический день", - подчеркнула синоптик.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Какой будет погода в ноябре

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что ноябрь начнется с достаточно комфортными погодными условиями.

По ее словам, первая декада ноября может быть теплее.

"Надеемся, что первая декада ноября все же будет еще без морозов, но это по расчетам, которые на сегодня", - подчеркнула она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 29 октября будет местами дождливой и снежной. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Украине, кроме южных областей.

Наталка Диденко рассказывала, что 29 октября в Украине ожидаются дожди разной интенсивности, температура в течение дня будет до +11 градусов на севере Украины и +15 градусов на юго-востоке.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что в течение недели ожидается переменчивый характер погоды. По его прогнозу, постепенное улучшение погодных условий прогнозируется ближе к выходным.

