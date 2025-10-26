Укр
Погода не прекращает удивлять: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

Марина Фурман
26 октября 2025, 16:50обновлено 26 октября, 17:48
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в начале ноября.
Прогноз погоды на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода с 27 октября по 2 ноября
  • В каких регионах ожидаются ливни и похолодание

В течение новой рабочей недели ожидается переменчивый характер погоды. По всей территории страны пройдут дожди, временами возможны даже ливни. Постепенное улучшение погодных условий прогнозируется ближе к выходным. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода на 27 октября

В понедельник, 27 октября, погода будет переменчивой из-за атмосферных фронтов и циклона. В большинстве регионов Украины пройдут дожди, на Левобережье ожидаются сильные осадки днем, а на юге возможны единичные грозы. Местами появится туман.

Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +6...+12 °С, днем +8...+13 °С, на крайнем юге и в Крыму +13...+18 °С.

Погода на 27 октября / фото: meteoprog

Погода на 28 октября

Во вторник, 28 октября, ночью в восточных и южных регионах, днем в большинстве областей Украины пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В Карпатах прогнозируют снег.

Ночью температура воздуха составит +2...+8 °С, на крайнем юго-востоке +7...+11 °С; днем +8...+13 °С, в Приазовье и Крыму +15...+18 °С. В Карпатах ночью 0...-5 °С, днем -2...+3 °С.

Погода на 28 октября / фото: meteoprog

Погода на 29 октября

Ночью в восточных и южных регионах, а днем, 29 октября, в северных и западных областях пройдут дожди. В остальных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +2...+8 °С, днем столбики термометров покажут +7...+12 °С.

Погода на 29 октября / фото: meteoprog

Погода на 30 октября

В четверг, 30 октября, на востоке и севере Украины пройдут небольшие дожди, а в других регионах осадков почти не будет. Ночью и утром местами ожидается туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+8 °С, днем +10...+15 °С, на юге и на Прикарпатье местами +16...+17 °С.

Прогноз погоды на 30 октября / фото: ventusky

Погода на 31 октября

В пятницу, 31 октября, кратковременные осадки возможны только днем на западе страны.

Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +2...+8 °С, днем +10...+15 °С, на крайнем юге местами +16...+17 °С.

Прогноз погоды на 31 октября / фото: ventusky

Погода на 1 ноября

В субботу, 1 ноября, дожди стоит ожидать в западных областях, днем осадки возможны еще в северных регионах страны. На остальной территории Украины будет сухо и тепло.

Ночью столбики термометров будут показывать +5...+11 °С, днем +9...+14 °С, на юге и на Прикарпатье местами +15...+17 °С.

Прогноз погоды на 1 ноября / фото: ventusky

Погода на 2 ноября

В воскресенье, 2 ноября, небольшие дожди ожидаются на севере и в центре Украины, а в других регионах погода будет преимущественно сухой.

Температура воздуха ночью предполагается +4...+10 °С, днем +8...+13 °С, в южных и западных областях +12...+17 °С.

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, погода в Украине 26 октября будет местами дождливой и снежной.

Дождливая погода, по прогнозу Наталки Диденко, продержится и в начале новой рабочей недели.

Кстати, Главред подробно рассказал, какая погода будет 27 октября в Киеве и других частях Украины.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

В России раздаются взрывы: под атакой военные аэродромы

Оккупанты просачиваются в Покровск: офицер ВСУ раскрыл масштабы угрозы

Погода не прекращает удивлять: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

