Украинцев предупредили о реальной опасности: регионы будет заливать дождем и пойдет снег

Погода в Карпатах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до 0 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 октября / фото: pexels

Погода в Украине 25 октября будет местами дождливой и грозовой. В этот день даже ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности во многих областях из-за сильных дождей с грозами.

"25 октября ночью в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях значительные дожди; в Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях грозы I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 25 октября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 25 октября будут дожди во многих областях, а 26 октября осадков станет меньше. 25 октября температура воздуха на западе опустится до 8-12 градусов тепла, а на остальной территории будет 12-18 градусов тепла. 26 октября температура воздуха повысится до 12-17 градусов тепла, а на юге будет +19 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 25 октября

В Украине 25 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в большинстве северных, центральных, восточных и южных областях. Ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с. На Левобережье и в Карпатах будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 6-11°, в западных областях 2-7° тепла; днем 8-13°, на юге страны до 17°. В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков; температура ночью около 0°, днем 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 25 октября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +11...+17 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской и Львовской областях. Там температура воздуха опустится до +5...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 октября / фото: meteoprog

Погода 25 октября в Киеве

В Киеве 25 октября будет облачно. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 6-11°, днем 8-13°; в Киеве ночью 8-10°, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Из-за сильного дождя синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 25 октября / фото: meteoprog

Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.

Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки.

О заморозках в восточных областях предупреждали и в Укргидрометцентре. В этих регионах на 23 октября объявили штормовое предупреждение.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

