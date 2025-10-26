Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

В нескольких областях ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Прогноз погоды на 27 октября / Фото: ua.depositphotos.com

Какой будет погода в Украине 27 октября

В какие регионы "ворвутся" штормовой ветер и дожди

В понедельник, 27 октября, часть регионов Украины накроют дожди и сильный ветер. Столбики термометров опустятся до +7 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 27 октября осадков не прогнозируется на западе и севере Украины.

"Понедельник будет с дождями и даже сильными в центральной части Украины (кроме Винницкой области), на юге и в восточных областях, а также на Сумщине. К дождям присоединится сильный юго-восточный ветер", - написала Диденко.

Она сообщила, что днем 27 октября ожидается прохладная погода - температура составит от +7 до +12 градусов, лишь на юге и юго-востоке будет теплее - около +12...+16.

Погода в Украине на 27 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве 27 октября

Новый рабочий день в столице начнется без дождя. Днем столбики термометров едва достигнут +8...+10 градусов.

Какой будет погода в течение недели

По словам Диденко, в Украине первая половина недели будет прохладной и с периодическими дождями.

Начиная с четверга-пятницы, в большинстве областей ожидается потепление и прояснения.

"Синоптическая ситуация ближайшая - достаточно комфортная, поэтому не берите во внимание апокалиптические сплетни, паникеров и манипуляторов", - подчеркнула Диденко.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

