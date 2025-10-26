Укр
Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

Марина Фурман
26 октября 2025, 14:58
В нескольких областях ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода
Прогноз погоды на 27 октября / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 27 октября
  • В какие регионы "ворвутся" штормовой ветер и дожди

В понедельник, 27 октября, часть регионов Украины накроют дожди и сильный ветер. Столбики термометров опустятся до +7 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 27 октября осадков не прогнозируется на западе и севере Украины.

"Понедельник будет с дождями и даже сильными в центральной части Украины (кроме Винницкой области), на юге и в восточных областях, а также на Сумщине. К дождям присоединится сильный юго-восточный ветер", - написала Диденко.

Она сообщила, что днем 27 октября ожидается прохладная погода - температура составит от +7 до +12 градусов, лишь на юге и юго-востоке будет теплее - около +12...+16.

погода
Погода в Украине на 27 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве 27 октября

Новый рабочий день в столице начнется без дождя. Днем столбики термометров едва достигнут +8...+10 градусов.

Какой будет погода в течение недели

По словам Диденко, в Украине первая половина недели будет прохладной и с периодическими дождями.

Начиная с четверга-пятницы, в большинстве областей ожидается потепление и прояснения.

"Синоптическая ситуация ближайшая - достаточно комфортная, поэтому не берите во внимание апокалиптические сплетни, паникеров и манипуляторов", - подчеркнула Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Как писал Главред, погода в Украине 26 октября будет местами дождливой и снежной.

Синоптик Наталья Диденко предупреждала украинцев о том, что 26 октября осадков станет меньше. Температура воздуха повысится до 12-17 градусов тепла, а на юге будет +19 градусов.

Кроме этого, зима готовит для украинцев метеорологические качели. По прогнозам метеоаналитиков, зима в Украине пройдет в два этапа - сначала теплая и влажная, а потом резко холодная и снежная.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

