Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 27 октября
- В какие регионы "ворвутся" штормовой ветер и дожди
В понедельник, 27 октября, часть регионов Украины накроют дожди и сильный ветер. Столбики термометров опустятся до +7 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 27 октября осадков не прогнозируется на западе и севере Украины.
"Понедельник будет с дождями и даже сильными в центральной части Украины (кроме Винницкой области), на юге и в восточных областях, а также на Сумщине. К дождям присоединится сильный юго-восточный ветер", - написала Диденко.
Она сообщила, что днем 27 октября ожидается прохладная погода - температура составит от +7 до +12 градусов, лишь на юге и юго-востоке будет теплее - около +12...+16.
Погода в Киеве 27 октября
Новый рабочий день в столице начнется без дождя. Днем столбики термометров едва достигнут +8...+10 градусов.
Какой будет погода в течение недели
По словам Диденко, в Украине первая половина недели будет прохладной и с периодическими дождями.
Начиная с четверга-пятницы, в большинстве областей ожидается потепление и прояснения.
"Синоптическая ситуация ближайшая - достаточно комфортная, поэтому не берите во внимание апокалиптические сплетни, паникеров и манипуляторов", - подчеркнула Диденко.
