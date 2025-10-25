Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +4 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 октября / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 26 октября

Где температура воздуха опустится до 0 градусов

Когда вернутся дожди и снег

Погода в Украине 26 октября будет местами дождливой и снежной. В этот день даже ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности во многих областях из-за сильных дождей с грозами.

"25 октября ночью в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях значительные дожди; в Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях грозы I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 26 октября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 26 октября осадков станет меньше. Температура воздуха повысится до 12-17 градусов тепла, а на юге будет +19 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 26 октября

В Украине 26 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Украине, кроме восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областей. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; на юге страны ночью 3-8° тепла, днем 12-17°. В Карпатах небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 26 октября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +9...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +4...+10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 октября / фото: meteoprog

Погода 26 октября в Киеве

В Киеве 26 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 26 октября / фото: meteoprog

Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.

Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки.

О заморозках в восточных областях предупреждали и в Укргидрометцентре. В этих регионах на 23 октября объявили штормовое предупреждение.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

